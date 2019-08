Un bărbat din Argeș acuzat că i-a cerut unei femei „să întrețină un act sexual oral cu fiul său” în vârstă de 3 luni, a fost arestat la domiciliu

Bărbatul de 36 de ani, identificat drept inculpatul „A. I.-L”, cu domiciliul în Câmpulung Muscel, Argeș, este acuzat că în iunie 2019 i-a cerut unei femei, identificată drept C. F., „să întrețină un act sexual oral cu fiul său minor, în vârstă de 3 luni, aflat în imposibilitatea de a se apăra ori de a-și exprima voința, solicitând totodată inculpatei să efectueze operațiuni de producere de materiale pornografice cu minorul (fotografiind și filmând actele sexuale orale pe care le-a întreținut cu acesta), să stocheze într-un sistem informatic materialele pornografice produse și să i le trimită prin intermediul unei aplicații”.În plus, acesta a forțat mai multe femei, în perioada iunie 2019 - august 2019, să întrețină relații sexuale cu el, după ce le șantaja că va publica fotografii compromițătoare cu persoanele respective.Bărbatul își făcuse două conturi de utilizator pe o rețea de socializare șiAcesta le spunea femeilor cu care intra în contact că le poate oferi un rol într-un serial tv și că le poate pune în legătură cu regizorul filmului, „persoană în numele căruia răspundea tot inculpatul și care le solicita să trimită în prealabil fotografii și înregistrări în ipostaze nud, mimând sau desfășurând efectiv activități de natură sexuală”.Ulterior, acestea erau chemate pentru un ”casting”, iar inculpatul întreținea relații sexuale cu acestea, pretinzând că este regizorul care le poate oferi un rol în serialul de televiziune, potrivit comunicatului DIICOT.Dacă victimele refuzau ulterior să se întâlnească cu acesta, inculpatul le șantaja cu divulgarea fotografiilor și înregistrărilor pe care acestea le trimiseseră anterior ”castingului”, solicitând diferite sume de bani pentru a nu da publicității materialele pe care le deținea.Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a inculpatei C. F., pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol.În 12 iulie, Tribunalul Brăila a respins însă solicitarea formulată de către D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Brăila, dispunând luarea față de inculpata C. F. a măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, de la 12 iulie 2019 până la 9 septembrie 2019.Cauza este instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila.La data de 10.08.2019 Tribunalul Brăila a dispus față de inculpatul A. I.-L măsura preventivă a arestului la domiciliu.