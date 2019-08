Un an de la 10 august. Aproximativ 250.000 de protestatari sunt așteptați în Piața Victoriei / Restricții de circulație

Aproximativ 250.000 de persoane sunt așteptate la manifestația programată sâmbătă în Piața Victoriei, la un an de la reprimarea violentă de către Jandarmerie a mitingului diasporei. Ministrul de Interne, Mihai Fifor, și Jandarmeria au făcut apel la un protest pașnic. Traficul din zona Guvernului va fi restricționat.

Protestul din Piața Victoriei este autorizat de la ora 17.00 la ora 22.15 și se vor institui filtre la toate intrările.

Municipalitatea a aprobat un eveniment de mai mici dimensiuni și în Piața Revoluției, la cererea mai multor persoane, printre care Sandu Matei și Mihai Dide, de unde manifestanții ar urma să plece în marș spre Piața Victoriei.

De asemenea, și Corupția Ucide, Aradul Civic, Asociația Civică #activag Pitești și Rezistența au realizat un eveniment de protest pe Facebook: ”10 August - Cerem pedepsirea vinovaților - Piața Victoriei”.

Ce spun organizatorii:

Pe 10 August ieșim cu toții în Piața Victoriei așa cum am ieșit anul trecut când românii din diaspora s-au alăturat fraților lor rămași în țară împotriva unei majorități politice al cărei unic scop a fost să-și scape politicienii corupți de problemele cu legea, mergând până în punctul în care ar fi fost în stare să elimine cu totul infracțiunile din Codurile Penale.

Da vestea mai departe!

Anul acesta ieșim să cerem pedepsirea vinovaților pentru modul în care au ales forțele de ordine conduse de Carmen Dan să se comporte cu românii ieșiți la protest împotriva Guvernului.

A trecut aproape un an, iar ancheta dosarului 10 August nu pare să înainteze. Cei care ne-au încălcat drepturile în stradă, spărgând protestul pașnic cu gaze, pulane și tunuri cu apă își văd de treabă liniștiți, sunt încă în funcții.

Pe 10 August 2018 am văzut cum jandarmii dădeau cu gaze în toate direcțiile, indiferent că în fața lor stătea o femeie gravidă, un copil sau un vârstnic. Am văzut oameni loviți cu bastoanele și alergați pe străzile capitalei, oameni care au ajuns în spitale cu răni deschise de la armamentul folosit de jandarmi, jurnaliști atacați pentru a nu putea surprinde imaginile represiunii aplicate celor care protestau, dar am văzut și oameni care nu s-au dat bătuți și care au continuat să se opună abuzului celor care ar fi trebuit, în realitate, să-i apere, nu să-i lovească.

Sute de plângeri penale au fost depuse la Parchete, însoțite de clipuri, imagini și chiar mostre de haine îmbibate cu gaze, dar iată că nici după un an dosarul nu înaintează.





Ieșim în Piață pe 10 August să cerem pedepsirea vinovaților!





Ieșim în Piață să le arătăm că nu am uitat cum ne-au încălcat drepturile și cum ne-au umilit!





Ieșim în Piață să cerem ca dosarul 10 August să fie cât mai repede soluționat, cei care au abuzat de funcții să fie pedepsiți prin lege, iar celor cărora li s-au încălcat drepturile să li se facă dreptate!

Ne vedem în Piața Victoriei pe 10 August!!

Apeluri la un protest pașnic

Mihai Fifor a făcut apel la oameni să protesteze pașnic.

”Îi indemn pe cei care vor participa la manifesațiile din 10 august să o facă pașnic, să o facă în mod legal. Este categoric un drept fundamental al cetățeanului de a protesta, un drept pe care îl respectăm. Sunt absolut convins că noul comandant al Jandarmeriei Române, generalul Florea, are capacitatea de a gestiona în mod cât mai corect, transparent, legal și fără incidente desfășurarea evenimentelor. Vă stau la dispoziție și asigur că vom continua reforma”, a declarat Fifor.

Jandarmeria București a făcut și ea un apel la cei care vor participa, sâmbătă, la protestul din Piața Victoriei, să se manifeste pașnic. Astfel, echipele de dialog ale Jandarmeriei vor fi prezente pentru menținerea permanentă a legăturii cu organizatorii și participanții.

„Facem apel la toți participanții la aceste adunări publice să manifeste pașnic, să respecte indicațiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură și să anunțe forțele de ordine dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

Din raţiuni de siguranţă, participanții la manifestații sunt rugați să nu dețină bagaje sau genţi voluminoase și să se îndepărteze de persoanele sau grupurile care au intenția de a periclita buna desfășurare a evenimentelor”, a transmis Jandarmeria Capitalei, potrivit Mediafax.

Traficul în zona Guvernului va fi restricționat începând cu ora 14.30.

începând cu ora 14.30, în funcţie de sosirea participanţilor, se va restricţiona traficul rutier pe Şos. Kiseleff, între Str. Arh. Ion Mincu și Piaţa Victoriei, permițându-se circulația pe Str. Arh. Ion Mincu;

începând cu ora 14.30, circulaţia în Piaţa Victoriei va fi resistematizată, prin asigurarea traficului rutier pe o bandă, respectiv două benzi de circulaţie pe sens, în fața Guvernului României, între Bd. Aviatorilor şi Calea Victoriei, respectiv Bd. Lascăr Catargiu, iar pe Str. Paris se va circula cu viraj dreapta către Statuia Aviatorilor și nu se va permite accesul în Piața Victoriei dinspre Str. Berzei și Bd. Ion Mihalache.

între orele 17.00 – 22.15, se va restricționa traficul rutier în Piața Victoriei, până la ocuparea perimetrului delimitat de: prelungirea Bd. Aviatorilor, Șos. Kiseleff, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzești, Calea Victoriei, intersecția Bd. Lascăr Catargiu și Bd. Iancu de Hunedoara, cu păstrarea unei zone de protecție în care traficul rutier și pietonal va fi restricționat, după cum urmează:

pe Str. Paris, segmentul cuprins între Bd. Aviatorilor și Str. Duliu Zamfirescu;

pe Str. Duliu Zamfirescu, segmentul cuprins între Str. Paris și Str. Louis Blanc;

pe Str. Louis Blanc, segmentul cuprins între Str. Paris și Bd. Iancu de Hunedoara;

breteaua Iancu de Hunedoara, de la intrarea în pasaj până la Piața Victoriei;

trotuarul și banda I de circulație de pe Bd. Aviatorilor, sensul de mers dinspre Piața Romană către Statuia Aviatorilor, segmentul din fața Guvernului României;

Str. Paris, de la intersecția cu Str. Tirana;

Bd. Iancu de Hunedoara, intrare/ieșire din pasaj;

Bd. Aviatorilor, de la “Statuia Aviatorilor”/Piața Charles de Gaulle;

Șos. Kiseleff, de la Piața Arcul de Triumf;

Str. Arh. Ion Mincu, între Piața 1 Mai și Statuia Aviatorilor;

Calea Victoriei/ Str. Sevastopol;

Bd. Lascăr Catargiu / Str. Grigore Alexandrescu;

Bd. Lascăr Catargiu / Str. G-ral. Gheorghe Manu;

Piața Romană.

Bd. Ion Mihalache – Bd. Mareșal Averescu – Bd. Mărăști – Piața Montreal – Șos. București-Ploiești;

Bd. Aviatorilor – Bd. Beijing – Str. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – Șos. București-Ploiești.

să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate;

să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate;

să respecte semnalele şi recomandările polițiștilor rutieri care se află în punctele de deviere;

să folosească autovehiculele personale cât mai puţin pentru a evita blocajele de trafic şi să opteze pentru mijloacele de transport în comun;

Pentru că în Capitală se anunță temperaturi ridicate, primarul general Gabriela Firea a aprobat ca Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București să asigure 10.000 de sticle de apă îmbuteliată (PET) și 4.000 de l de apă potabilă manifestanților. De asemenea, Primăria Capitalei va pune la dispoziție și 100 de toalete ecologice, amplasate în zonă.





În funcție de evoluția situației operative și de numărul participanților, se va restricționa traficul rutier și pe arterele care converg spre Piața Victoriei, din următoarele puncte:Rute alternative:Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule:Pietonii sunt rugaţi să circule numai pe trotuare, să traverseze strada prin locurile special amenajate, după o temeinică asigurare, la culoarea verde a semaforului electric şi să nu se deplaseze ori să staţioneze pe partea carosabilă.