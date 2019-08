Teodorovici: Nu voi accepta negocierile pe sub masă, făcute fără știința și în ciuda partidului. PSD este prea mare pentru a fi șantajat

Eugen Teodorovici susține că, atât timp cât va fi președinte exacutiv al PSD, nu va accepta "negocierile pe sub masă, făcute fără știința și în ciuda partidului" și "predarea PSD ca ostatic". El transmite că PSD este un partid prea important pentru a fi șantajat, indiferent de cine sunt cei care încearcă șantajul.





"Ca să putem insista pentru România, trebuie să insistăm pentru PSD#farasantaj. PSD a fost, este și va fi un partid puternic și prea important pentru a fi șantajat, indiferent de cine sunt cei care încearcă șantajul!", a scris Teodorovici pe Facebook.

El spune că, atât timp cât este președintele executiv al acestui partid, nu va accepta două lucruri: negocierile pe sub masă, făcute fără știința și în ciuda partidului și predarea PSD ca ostatic.





Ministrul Finanțelor nu neagă că "sunt unii care vor asta". "Nu neg că poate sunt unii care vor asta, dar atât ei cât și toți membrii și alegătorii noștri trebuie să știe că nu voi gira niciodată aceste lucruri. În rest, fiecare e dispus să încerce să vândă ce și cât poate pentru a-și păstra funcția. Nu totul are un preț, dar totul are un cost. Altfel, rămân același optimist care are convingerea că, dacă dovedim încredere, curaj și caracter, avem în continuare viitor!", adaugă ministrul Finanțelor.









Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu au vorbit zilele trecute despre o restructurare guvernamentală, reducerea numărului de ministere la 19 și alocarea unui număr "considerabil" de portofolii către o posibilă alianță ALDE-Pro România. Un guvern cu 19 ministere, din care câte patru să fie pentru ALDE și Pro România, iar PSD să renunțe la două ministere, propunerile fiind Transporturile, Dezvoltarea, Sănătatea sau Educația. Acestea sunt variantele discutate, potrivit deputatului și purtătorului de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian.