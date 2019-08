VIDEO Tudor Chirilă, mesaj în timpul unui concert la mare: O să fie din nou miting pe 10 august și noi o să fim acolo pentru că nu trebuie să uităm

Chirilă a transmis acest mesaj pe scena Europa FM Live pe Plajă 2019, înaintea melodiei "În țara-n care m-am născut"."Am făcut acest cântec înainte de mitingul de anul trecut, din 10 august, unde știm cu toții ce s-a întâmplat. Lumea a fost gazată, violentată, bătută, agresată și, mai ales, umilită. A fost o diversiune care să poată să le dea hoților de la putere dreptul să spună că noi cei din Piață am încercat o lovitură de stat. Pentru mine a fost ...am ceva ani și am mai participat... Eram foarte mic, eram puști și am participat la mineriade. Și atunci diversiunea a funcționat.Dar anul asta ...și anul trecut diversiunea nu a funcționat, pentru că există internet, pentru că oamenii comunicau și pentru că diversiunea se demonta. Dar ce a rămas a fost umilirea, gazele lacrimogene, copiii plecați din Piată traumatizați", a afirmat liderul trupei Vama.Tudor Chirilă a spus că el și colegii săi vor fi sâmbătă în Piața Victoriei: "Anul asta o să fie din nou un miting pe 10 august și noi o să fim acolo pentru că nu trebuie să uităm. Țara asta în care ne-am născut o să meargă bine când va fi o unitate între cei care conduc și responsabilitate pe care trebuie să o aibă față de noi cei care plătim taxe și care le dăm dreptul să administreze banii unui stat pe care până acum doar l-au furat și nu au făcut nimic".