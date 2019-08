Cernobîl și votca Atomik - A fost lansat primul produs comercial creat cu ingrediente luate din zona de excludere din jurul centralei atomice

Votcă este făcută cu apă din zona de excludere, dar și cu secară cultivată acolo. Echipa de cercetare a creat până acum o singură sticlă, dar până la final de an vrea să ajungă la 500 de sticle care să fie vândute și veniturile să fie donate comunităților din regiune.Echipa este formată din cercetători care au lucrat în zona abandonată din jurul centralei la care s-a produs grava explozie din 1986 și în ultimele trei decenii a fost studiat modul în care solul și-a revenit de atunci.Profesorul Jim Smith de la University of Portsmouth (Marea Britanie) spune că votca nu este în niciun fel mai radioactivă decât alte sortimente fiindcă, prin distilare, impuritățile rămân în produsele secundare care apoi sunt aruncate.”Am luat secară ușor contaminată și apă din zona de excludere și i-am rugat pe prietenii noștri de la Southampton University, care au un super laborator de radio-analiză, să facă teste pentru a vedea dacă găsesc ceva radioactiv în votcă. Nu au găsit absolut nimic, totul era sub limita de detecție”, spune Smith.Zona de excludere se întinde pe 30 de km în jurul centralei nucleare de la Cernobîl și a teritoriilor puternic contaminate după accidentul nuclear din 26 aprilie 1986. În zonă se află și orașul Pripyat (При́п'ять), făcut și mai celebru de serialul Cernobîl.