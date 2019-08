Ce s-a schimbat în ultimii 9 ani?! Cazul Caracal și legăturile dubioase ale oamenilor legii cu interlopii / Harta interlopilor paziti de politisti - Hotnews republică un articol din 2010

Cazul Caracal a repus pe tapet un subiect mult discutat în presa și în societatea românească postcomunistă și anume legăturile neclare dintre forțele de ordine și clanurile de interlopi.



"Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impută că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat pentru B1.ro comisarul șef Nicolae Alexe.



Ministrul de Interne Mihai Fifor a susținut, marți, că nu știe nimic despre relațiile dintre poliția Caracal și interlopii locali, în contextul în care presa a scris că cel care a coordonat acțiunea de căutare a Alexandrei Măceșanu a apelat la Remus Rădoi ”Codiță”.



Întrebat cum comentează schimbul de informații dintre polițiști și interlopi la Caracal, Fifor a răspuns: ”Nu știu la ce vă referiți”.

Senatorul PSD Paul Stănescu, fost președinte al CJ Olt, a declarat, luni, că se cunoaște existența unor clanuri interlope în Olt, fiind oameni politici care pot fi acuzați în mod direct de legături cu asemenea grupări.

În 2010, HotNews publica următorul articol: ”Cazul Soric si Harta interlopilor paziti de politisti. Stenograme la Arad: Uita-te pe geam, acuma, o pornit o masina de garda si vine spre tine” (autor Attila Biro). Ce s-a schimbat de atunci?

Politistii nu sunt singurii care au intrat in lumea infractorilor. DNA si DIICOT ancheteaza sau a trimis in judecata o serie de procurori sefi acuzati de coruptie sau suspecti de legaturi cu crima organizata



DIICOT a trimis vineri 19 noiembrie in judecata cinci politisti din Galati care faceau parte dintr-un grup infractional de 44 de persoane care ar fi furat fier de la combinatul Acellor Mittal

Seful IPJ Neamt Aurelian Soric este cercetat disciplinar, la ordinul ministrului Igas, pentru relatiile sale cu interlopul Gheorghita Mararu, asasinat duminica trecuta de Cristian Chilat, un alt membru al lumii interlope. Presa a publicat un raport al ofiterului de politie Constantin Nechita, fost membru al Serviciului de Informatii si Protectie Interna al Politiei Piatra Neamt, in care erau detaliate relatiile dintre Aurelian Soric si familia Mararu.

Principalele acuze erau acelea ca politistul primea bani din partea lui Gheorghita Mararu pentru vacante si ca a locuit intr-o casa care apartinea interlopului asasinat duminica. Ofiterul Constantin Nechita mai noteaza si ca Soric a petrecut mai multe vacante platite de Mararu in compania chestorului Dan Valentin Fatuloiu. Detalii despre acest aspect aici

Este pentru a doua oara cand numele acutalului secretar de stat Dan Valentin Fatuloiu apare in contextul unor legaturi dintre politisi si interlopul asasinat Mararu. In 2006, Monitorul de Neamt relata cazul fostului ofiter Ovidiu Popa, acuzat de trafic de influenta. Beneficiarii serviciilor ofiterului au fost Gheorghita Mararu si nasul sau, Vasile Rodideal, un alt membru al lumii interlope din Iasi de aceasta data. In momentul inceperii anchetei, Ovidiu Popa facea parte din Corpul de Control al Politiei Romane care era condus de Dan Valentin Fatuloiu. Detalii despre acest caz aici

Presedintele Traian Basescu, despre scandalul de la Neamt si despre implicarea unor politisti in clanurile de interlopi:

Nu sunt multe judete in care auzim aceste lucruri, presa sesizeaza, dar acolo unde auziti despre astfel de dispute sa va duca gandul imediat la faptul ca ceva este in neregula in relatia Politiei cu aceste clanuri. Si nu o spun de dragul de a o spune, inseamna ca stiu ce spun. Ca dovada, despre situatia de la Neamt toate structurile guvernamentale responsabile au fost avertizate de unul din serviciile de informatii. Mai mult, in 2009 Ministerul de Interne era atentionat ca rivalitatea si disputele dintre grupari - nu le spun clanuri, nu le spun mafiote - se poate transa cu arme de foc. Asa s-a intamplat, iar astfel de semnale sunt in mai multe judete" (TVR 1, joi 18 noiembrie).

Va prezentam in continuare cele mai recente si cele mai sonore cazuri de politisti suspectati ca au pactizat cu lumea interlopa

Galati: DIICOT a trimis in judecata un grup infractional format de 44 de persoane printre care si doi politisti care au sustras materiale şi produse siderurgice din incinta platformei industriale Acelor Mittal a combinatului în valoare de 670.049 lei. Potrvit DIICOT comisarul sef Hulea Vasile si agentul Munteanu Marian “ au avut rolul de a asigura desfăşurarea în siguranţă a sustragerilor din combinat şi de a lua măsuri în vederea protejării membrilor grupării în caz de prindere în flagrant”. Procurorii au mai descoperit alti trei agenti de politie din cadrul IPJ Galati care interveneau in dosarele membrilor gruparii care fura fier din combinatul Acelor Mital. Detalii si video aici

Arad: Un politist acuzat ca a informat interlopii ca urmeaza sa fie arestati. Presa din Arad a publicat in octombrie un caz socant. Un agent sef adjunct la IPJ Arad a sunat un cunoscut interlop si l-a anuntat ca urmeaza sa fie ridicat de fortele de ordine.

"In dimineata zilei de 26.01.2009, invinuitul Oana Claudiu Leontin, agent de politie in cadrul IPJ Arad - D.P.I.R., dupa ce in prealabil, in cadrul atributiilor de serviciu -, a luat cunostinta despre faptul ca in acea data, orele 14.00, urma a fi declansata actiunea de depistare si conducere la sediul DIICOT ". Biroul Teritorial Arad a inculpatilor Rohozneanu Utu Claudiu s.a., in vederea audierii si luarii masurilor procesual-penale, l-a incunostintat telefonic despre aceasta pe invinuitul Oradan Ovidiu, care l-a randul lui, l-a sesizat telefonic pe invinuitul Arba Gheorghe Adrian iar acesta din urma l-a contactat telefonic pe inculpatul Rohozneanu Utu Claudiu, in scopul de a-i asigura scaparea", citeaza observator.info din rechizitoriul procurorilor DIICOT care au investigat cauza.

Iata si discutia dintre politist Oana Claudiu Leontin si interlopul Arba Gheorghe Adrian. Convorbirea telefonica din data de 21.01.2009, orele 23.31 dintre invinuitii Arba Gheorghe Adrian si Oradan Ovidiu Ioan:

"O. " Auzi?

A.G.A. " Da.

O. " Auzi?A.G.A. " Da.O. " Uita-te pe geam, acuma, ca acuma cand am facut io aici, am trecut liniile de tren, de tramvai, am luat-o inainte, o pornit o masina de garda si vine spre tine.A.G.A. " Da?O. " Da. Erau vreo 4 in masina, o Dacie.A.G.A. " Ce culoare ?O. " Alba, un din asta, cum ii zice, un din ala, p"a mea stie ce masina.A.G.A. " Vento ?O. " Vento, da. Vento cred ca era, sau Solenza, una alba, erau patru in masina.A.G.A. " Catre mine ?O. " Da.A.G.A. " Bine, hai.Detalii despre acest caz aici

Constanta: Politisti arestati pentru implicare in clanurile interlope. Gabriela Iacob, subcomisar, sef al Serviciului Rutier din Politia Mangalia si comisarul sef Cristinel Nitoi, loctiitor al sefului Politiei Neptun sunt anchetati de Parchetul General pentru legaturi cu o grupare de crima organizata. Cei doi ofiteri sunt acuzati ca ii ajutau pe membrii retelei interlope conduse de interlopul constantean Beinur Nuredin. Si in acest caz a fost identificata o lupta intre clanurile de interlopi. Cotidianul Romania Libera noteaza ca cele doua clanuri intrate in conflict sunt clanurile Mocea si Beinur. In aceasta lupta fiind implicati cei doi ofiteri de politie. Detalii despre acest caz aici

Arges: Doi ofiteri din cadrul Politiei Campulung sunt anchetati de DGA pentru proxenetism. Potrivit presei, cei doi ofiteri de politie au protejat şi favorizat un traficant de femei din Câmpulung. “Scandalul în care sunt implicaţi cei doi poliţişti se datorează în mare parte unui muscelean certat cu legea. Este vorba despre Ion Boceanu, un individ urmărit penal pentru trafic de femei. Acesta a racolat în urmă cu ceva timp patru minore din Câmpulung, pe fiecare ademenind-o cu vorbe frumoase şi cu promisiuni de mariaj. Rând pe rând, cele patru minore au ajuns în Italia, unde au fost sechestrate şi obligate să se prostitueze”, noteaza aici Ziarulobiectiv.ro



Braila: In 2008, subcomisarul Marcel Dragan a ajuns in atentia Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati in urma unei plingeri formulate de interlopul Titi Sgircitu, care sustine ca i-a dat acestuia, in mai multe rinduri, bani si alte atentii. Iata ce declara acesta jurnalistilor din Braila: "A venit Dragan la mine, nu era sef la Investigatii Criminale si i-am dat suma de 500 de dolari, ca sa-si plateasca facultatea. De ce am facut asta? La mine in poarta, in perioada aia, erau multe masini. Eu am niste pete, ca sint jucator de noroc si a zis ca vin sa faca control si ca sa ma lase in pace, ca trecea masina Politiei de 10 ori pe strada, ca sa nu vina in control si sa ne puna mascatii pe burta, am acceptat sa ii dau. Mereu, orice intilnire cu Dragan, sub 200-300 de euro, nu aveam cu el", declara, in mai, Titi Sgircitu.

Un ziar local a publicat, tot in 2008, si o inregistrare video dintr-un local iar de pe imagini reiese ca politistul s-a intalnit cu mai multi capi ai lumii interlope din Braila, care erau cercetati in diverse dosare aflate in lucru chiar la departamentul al carui sef este politistul. Potrivit site-ului, Marcel Dragan este in prezent seful Serviuciului de Investigatii Criminale. Detalii despre caz aici si aici

Ilfov: In 2008, presa a relatat ca membrii clanului condus de Sile Pietroi, arestati pentru santaj si sechestrare de persoane si alte infractiuni cu violenta, aveau informatori in randul Politiei. Potrivit presei, insusi comisarul sef Petre Popa, pe atunci adjunctul IJP Ilfov, raporta personal la telefon lui Sile Pietroi despre toate miscarile anchetatorilor. De asemena, Sile Pietroi mai avea informatori si in randul ofiterilor Serviciului Investigatii Criminale al Politiei Capitalei. Detalii aici

Dolj: Seful politiei locuia in casa interlopului Genica Boierica, un alt sef de politie filmat la un chef al interlopilor. Doljul, si in special Craiova, a fost in permanenta in lumina reflectoarelor din cauza deselor conflicte intre clanurile de interlopi. Presa locala a relatat si despre relatiile interlopilor cu sefii politiei. In interviul dat de presedintele Traian Basescu la postul public de televiziune, a nominalizat Doljul drept unul din judetele unde politia are o problema cu clanurile de interlopi. Iata cateva din cazurile celebre:

In 2008, televiziunile de stiri au difuzat imagini cu Relu Cale, seful Departamentului Stari Conflictuale Grave al Politiei Municipiului Craiova care petrecea alaturi de multi capi ai lumii interlope din printre care si celebrul Mihai Parvu, cunoscut in toata tara sub numele de Caiac. Detalii despre acest caz aici. Potrivit paginii de internet a IPJ Dolj Relu Calenu mai apare ca sef al Departamentului Stari Conflictuale Grave al Politiei Municipiului Craiova.

Tot in 2008 presa a relatat si despre relatiile altor ofiteri din cadrul IPJ Dolj cu lumea interlopa din judet. "Comisarul-sef Valentin Gavrila, suspectat ca are legaturi cu persoane din lumea interlopa. Existand date furnizate de SRI si Serviciul de Informatii si Protectie Interna care sa sustina aceasta teorie, pe numele comisarului a fost intocmit un dosar penal, deja inaintat la Curtea de Apel Craiova", nota in 2008 publicatia indiscret.ro.



Aceeasi publicatie a relatat despre relatia comisarului-sef Jane Preda, adjunctul sefului Politiei Municipiului Craiova cu clanul Caiac. Politistul a participat la inmormantarea celebrului interlop craiovean. Cel de al treilea politist acuzat de relatii cu lumea interlopa este si comisarul-sef Jan Dobrescu, seful Sectiei 1 Politie Craiova. Nu se stie clar daca cei trei politisti mai activeaza in cadrul IPJ Dolj. Detalii despre aceste cazuri aici

Un caz relevant pentru relatia dintre politisti si interlopi este si cel al fostului sef al Politiei din Dolj. Chestorul Constantin Codita, comandantul politiei doljene, a fost implicat in scandalul izbucnit, toamna anului 2004, dupa arestarea interlopului craiovean Genica Boierica. Presa craioveana a scos la iveala legatura dintre Boierica si Codita, care locuia intr-un apartament inchiriat de interlopul craiovean. Detalii despre acest caz aici. Chestorul Constantin Codita nu mai activeaza in cadrul politiei din Dolj.

In 2009 Dumitru Rebegea, judecator al Tribunalului Parahova a fost retinut dupa ce DNA l-a anchetat intr-un dosar de mita. Mai exact judecatorul este acuzat de procurori ca ar fi primit cateva zeci de mii de euro mita de la membrii clanului Ghenosu. "Procurorii DNA au mai descoperit ca, in 5 octombrie, judecatorul ar fi primit, prin avocata Viorica Pilica, 20.000 de euro, pentru care ar fi decis punerea in libertate a lui Florin Parjol, capul gruparii "Ghenosu". Din aceasta suma, Pilica ar fi luat 11.000 de euro, iar Rebegea 9.000 de euro", sursa Mediafax. Detalii aici

Nu doar politistii au intrat in lumea crimei organizate. DNA si DIICOT au anchetat si trimis in judecata in acest an zeci de cazuri de procurorii suspecti de coruptie. Particularitatea ultimelor cazuri este aceea ca tot mai multi procurori sefi sunt invinuiti de acte de coruptie, santaj sau aderarea la un grup infractional.

Buftea: Prim-procurorul Nelu Carpen de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea, trimis in judecata de DNA pentru coruptie si constituirea unui grup infractional. In aprilie 2010 Prim-procurorul Nelu Carpen de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea a fost retinut intr-un dosar de coruptie.



"In cursul lunii iulie 2009, procurorul Carpen Nelu si alte doua persoane au constituit un grup infractional organizat, a carui activitate s-a desfasurat in perioada iulie 2009-martie 2010, in scopul comiterii unor infractiuni de coruptie. Aceste actiuni, derulate in mod coordonat, vizau: racolarea unor persoane cercetate penal interesate sa obtina masuri judiciare favorabile, in schimbul remiterii unor sume de bani si altor bunuri pentru influentarea sau coruperea magistratilor; asigurarea transmiterii foloaselor pretinse in cadrul gruparii infractionale; facilitarea dispunerii unor solutii de netrimitere in judecata in diferite cauze penale aflate in instrumentarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea si a altor unitati de parchet", detalii aici si aici

Sibiu: Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, Florin Apostu, si un ofiter SRI, anchetati de DNA. In data de 22 octombrie Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, Florin Apostu, si un ofiter SRI din Sibiu Tiberiu Popescu au fost retinuti de procurorii DNA, pentru fapte de coruptie.



Potrivit DNA procurorul sibian este acuzat de: opt infractiuni de luare de mita, doua infractiuni de trafic de influenta, instigare la infractiunea de fals intelectual, doua infractiuni de retinere sau distrugere de inscrisuri, favorizarea infractorului. Ofiterul SRI este acuzat de procurori de: trei infractiuni de dare de mita, complicitate la infractiunea de retinere sau distrugere de inscrisuri, complicitate la infractiunea de favorizare a infractorului.

Potrivit unor surse judiciare omul de afaceri care l-ar fi mituit pe procuror ar fi Ilie Carabulea. Ilie Carabulea este unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Transilvania, detinand printre altele, cea mai importanta firma de transport international de persoane din Romania, Atlassib si Banca Comerciala Carpatica, cu sediul central la Sibiu. Detalii despre acest caz aici



Galati: Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati a fost trimis in judecata, in septembrie, pentru mai multe infractiuni de coruptie.



"In rechizitoriul intocmit, procurorii anticoruptie sustin ca in perioada februarie-iulie 2009, Dinu Galca, procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, a pretins, a acceptat promisiunea oferirii si a primit de la Vasile Bogdan, administrator al S.C. CISCOM S.R.L. Focsani, diverse foloase necuvenite (cum ar fi mese gratuite la restaurant si produse alimentare in valoare de 3.200 de lei) pentru a ii determina pe functionarii Prefecturii Vrancea sa elibereze in favoarea acestuia un titlu de proprietate pentru un teren in suprafata de 15 hectare situat in intravilanul municipiului Focsani", noteaza cotidianul Romania Libera detalii aici



Valcea: Prim-procurorul Teodor Tranca, seful Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea este anchetat de DNA fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita.



"Potrivit anchetatorilor, prim-procurorul Teodor Tranca este cercetat in dosarul omului de afaceri Ovidiu Ciogescu, directorul SC Electro Valcea, care impreuna cu fostul director CEC Bank, Dorin Dobrisan, se afla in arest preventiv de mai bine de doua luni, fiind acuzati de dare de mita, respectiv luare de mita, abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata si continuata si uz de fals", noteaza Evenimentul Zilei. Detalii aici