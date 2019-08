Fifor, întrebat despre legăturile dintre poliție și interlopi în Caracal: ”Chiar nu știu la ce vă referiți”

Întrebat cum comentează schimbul de informații dintre polițiști și interlopi la Caracal, Fifor a răspuns: ”Nu știu la ce vă referiți”.Jurnalistul a încercat să insiste, dar ministrul interimar de interne a spus ”chiar nu știu la ce vă referiți” și a plecat, punând capăt declarațiilor pe care le făcea în fața sediului MAI.Comisarul șef Nicolae Alexe, numărul unu pe operațiuni în poliția Olt și cel care a coordonat acțiunea de la Caracal, a apelat la un apropiat, Remus Rădoi ”Codiță”, șeful unei rețele uriașe și dintre cei mai temuți oameni din județ, condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie, a scris Libertatea , care a publicat fragmente din conversația pe WhatsApp a celor doi.Potrivit sursei citate, poliția i-a oferit numerele de telefon ale suspectului și alte informații, iar Remus Rădoi ”Codiță” a trimis poliția la două adrese false ale rivalilor din clanul Oacă. În același timp, clanul Oacă cunoștea și el toate mișcările poliției, fiind prieten cu șefii poliției din Caracal: Mirea și Humă, ambii implicați în căutarea Alexandrei. Alexe a declarat că a apelat la toate mijloacele pe acre le avea la dispoziție."Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impută că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat pentru B1.ro comisarul șef Nicolae Alexe.