Cazul Caracal. Fragmente osoase și cenușă, găsite într-un sac într-o pădure. Procuror: Dincă a declarat că e trupul Luizei și că a folosit aceleași metode ca în cazul Alexandrei

Potrivit acesteia, Dincă a revenit cu noi precizări, declarându-le anchetatorilor că a abandonat sacul cu fragmente osoase și cenușă, după ce anterior susținuse că a aruncat trupul victimei în Dunăre.„Așa a declarat, că e trupul Luizei. Până nu avem testele de laborator nu ne putem pronunța”, a precizat Porime, precizând că inculpatul a declarat că a folosit aceleași metode ca în cazul Alexandrei și în cazul Luizei pe care ar fi ucis-o în casă, în aceeași zi în care a răpit-o.Întrebată dacă este posibil să existe și alte victime, Mihaela Porime a răspuns: „până la acest moment nu avem asemenea indicii”.Anterior, avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat, potrivit Mediafax, că Gheorghe Dincă nu știe ale cui sunt osemintele descoperite luni în pădurea de lângă Caracal.„Se fac analize, este de văzut ale cui sunt. El nici nu este sigur ale cui sunt, localizează fetele după anumite perioade din an: din mai, din cutare. (...) El nu știa să spună numele, nu știa să identifice: asta e fata din luna cutare, le are pe luni, pe perioade”, a spus avocatul.Întrebat dacă este posibil să existe mai mult de două victime, acesta a răspuns afirmativ, adăugând însă că Dincă a vorbit despre a doua persoană și a indicat o locație unde s-au găsit „niște resturi”. Chestionat, de asemenea, despre o declarație anterioară, în care a spus că Dincă minte mult, avocatul a detaliat: „Absolut! Minte foarte mult, dar din când în când psihologii poliției au reușit să îl determine să mai spună și adevărul. (...) Oamenii aceștia chiar își fac treaba de această dată. La un moment dat nici apă nu am avut, pentru că apa pe care au avut-o au păstrat-o pentru Dincă, ca nu cumva să spună că nu a fost bine”. Tonel Pop a fost întrebat și dacă anchetatorii se gândesc la mai multe fete și a răspuns „toată lumea se gândește la mai multe fete. Modul de operare este unul cinic și pare în serie, nu pare un mod ocazional, pare un mod de criminal în serie”.