Birchall explică de ce i-a anunțat ea pe părinții Alexandrei despre rezultatul probelor ADN: A fost un gest de minim respect

"Vă asigur că din punct de vedere legal și profesional, s-a respectat legea, nu vorbim de o informație confidențială din cadrul urmăririi penale, deci de o informație de interes public, deci nu a fost nicio eroare de procedură și orice om de bună credință poate să vadă acest lucru, de altfel a fost și confirmat de un comunicat dat de DIICOT. Din punct de vedere moral, cred că a fost un gest absolut normal, firesc. Ce nu știe foarte multă lume este că în toată această perioadă, eu am păstrat o legătură strânsă cu familia, cu Alex Cumpănașu, în acea seară eu am vorbit cu mama Alexandrei, față de care m-am angajat că, indiferent de rezultat, indiferent de oră, indiferent de moment, îi voi da telefon, să nu afle de la televizor. A fost o promisiune pe care am respectat-o. A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat. De altfel, eu nu am făcut public acest lucru și nu aș fi vorbit niciodată dacă nu ar fi existat atâtea comentarii față de un gest uman. În asemenea situații, a fost o obligație morală, umană, dar și un minim gest de respect față de părinții Alexandrei", a declarat Ana Birchall, la Antena 3.

Reacția ministrului Justiției vine după ce membrul CSM Victor Alistar a criticat-o pentru că a informat familia Alexandrei despre rezultatul IML și a precizat că trebuie să își asume și faptul că situația „a explodat” sub autoritatea sa, cerându-i demisia pentru „inacțiune și dezinteres”.

Potrivit lui Alistar, ministrul Justiției și-a asumat rezultatul expertizei, probă într-un dosar.