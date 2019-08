Ecaterina Andronescu insistă cu declarația care a dus la demiterea sa și povestește cum a aflat vestea: Eram în ședință, a venit una din fetele din cabinet și mi-a arătat anunțul la televizor

Fostul ministru al Educației Ecaterina Andronescu insistă pe declarația controversată privind cazul Caracal care a dus la demiterea sa, aducând aceleași explicații că este nevoie de o campanie în școli, iar copiii să fie învățați cum să se apere. Ea a relatat, duminică, la Realitatea TV, și cum a aflat despre demiterea sa: era într-o ședință, iar una din "fetele" de la cabinet a venit să o cheme pentru a-i arăta anunțul de la televizor.

Ecaterina Andronescu a fost demisă vineri de Viorica Dăncilă după ce a afirmat la Antena 3 că ea a "învăţat de acasă să nu se urce cu străini în maşină”. Ea a ținut apoi să se justifice și într-o conferință de presă și la diferite posturi de televiziune și să explice că, de fapt, declarațiile ei au fost scoase din context.

Duminică, ea a insistat, la Realitatea TV, cu declarația care a dus la demiterea sa, susținând că a vrut să spună că este necesară o campanie în școli.

"Discutam la o altă televiziune acest subiect și am spus că cred că trebuie să facem în școli o campanie, pe care am și pornit-o, să-i învățăm pe copii să se apere. Și am continuat - cred că trebuie să învățăm asta de acasă (...) Cum aș fi putut eu să trimit un gând rău la adresa acestor oameni atât de încercați", s-a justificat Andronescu.

Ea a relatat și momentul în care a aflat de la televizor că a fost demisă: ”Eu eram la minister, aveam o ședință cu unul dintre consiliile consultative pe datele statistice ale ministerului și la un moment dat a venit cineva din cabinet, una din fetele mele din cabinet și mi-a zis: veniți puțin. Mi s-a părut puțin speriată, dar n-am înțeles ce s-a întâmplat, și pe televiziune era un anunț că am fost demisă, că pe Facebook s-a întâmplat lucrul acesta”.

