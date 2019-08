A treia zi de verificări la casa lui Gheorghe Dincă s-a încheiat. Au fost luate probe și din locuință, pentru prima dată

Suspectul, Gheorghe Dincă, a fost identificat abia vineri, 26 iulie, după ce joi Alexandra a sunat de trei ori la 112 pentru a-și anunța răpirea.





Duminică, după ce inițial a negat că le cunoaște pe cele două fete, Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a ucis-o pe Alexandra și i-a ars trupul, declara procurorul șef adjunct al DIICOT Georgiana Hosu. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a procedat la fel și cu Luiza.

Anchetatorii au sigilat duminică, la 15.00, casa lui Gheorghe Dincă și au plecat cu probele pe care le-au ridicat în timpul zilei, potrivit Mediafax. Este vorba despre probe ridicate din podul casei bărbatului, dar și despre haine găsite pe un câmp dintre Craiova și Caracal și care, la prima analiză, nu ar fi ale Luizei.Anchetatorii au ridicat aceste haine după ce au fost sesizați de o femeie. "De o săptămână am văzut hainele astea aici. Veneam la șosea în fiecare zi să iau pe soțul meu și de aseară de când am văzut căutările până acolo m-am gândit. Sunt niște blugi de damă, blugi, pantaloni scurți”, a spus femeia, care a participat la ridicarea probelor.Locul indicat este aproape de drumul spre Craiova, unde Dincă le-a spus anchetatorilor că a aruncat telefonul Luizei într-un lan de floarea-soarelui, la o distanță de aproape nouă kilometri de locuința sa.Duminică a fost prima zi în care anchetatorii au intrat în casa lui Dincă, primul loc verificat fiind podul. De asemenea, verificări au mai fost făcute și în curtea casei, care are o suprafață de câteva mii de metri pătrați.După ce a participat la perchezițiile de la locuința sa din Caracal, Gheoghe Dincă este dus în arestul Poliției Olt, unde își va petrece noaptea. Luni vor fi reluate verificările la locuința unde bărbatul a spus că le-a ucis pe Alexandra și pe Luiza.