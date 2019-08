VIDEO Imagini spectaculoase cu o trombă marină deasupra Mării Negre

Turiștii și localnicii aflați sâmbătă după-amiază pe plajele din stațiunea Eforie Nord au fost surprinși de un fenomen meteo inedit, după ce o trombă marină, cu aspectul unei tornade, s-a format în largul Mării Negre.Tromba formată în larg a avansat foarte aproape de țărm, iar oamenii au putut să o filmeze cu telefoanele mobile. Specialiștii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea spun că tromba marină se formează pe apă, sub un nor, din cauza diferențelor de temperatură dintre apa mării și masa de aer rece.”Apa mării avea la acel moment 24, 25 de grade, iar peste suprafața apei a venit o masă de aer rece, asociată frontului care a trecut seara trecută în toată zona litorală. Și din contactul celor două se formează acest fenomen, începe procesul rotațional, iar vântul capătă o rotație, sub formă de trombă”, au explicat meteorologii.Județul Constanța s-a aflat, sâmbătă seară, sub Cod Portocaliu de furtună, fiind semnalate averse torențiale, cu intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală ce au depășit 80-90 km/h. Zeci de copaci au fost puși la pământ de furtună, fiind avariate multe autoturisme, vântul puternic luând cu el acoperișuri și distrugând balcoane.