VIDEO Kevin Spacey, surprins recitând poezia ”The Boxer” într-un muzeu din Roma

Un angajat al Muzeului Naţional a confirmat sâmbătă că Spacey a citit poezia la Palazzo Massimo stând lângă o statuie nud din Grecia Antică ce reprezintă un boxer odihnindu-se.''Cu cât eşti mai rănit cât atât eşti mai măreţ... M-au folosit pentru distracţia lor'', a recitat vineri Spacey.Actorul a fost subiectul a mai multe acuzaţii de agresiune sexuală şi hărţuire. În urma acestora, Netflix, care difuzează seria TV ''House of Cards'' în care juca actorul, a renunţat la colaborarea cu el, iar scenele în care apărea Spacey au fost eliminate din pelicula ''All the Money in the World''.Procurorii din Massachusetts au renunţat luna trecută la acuzaţiile penale formulate împotriva lui Kevin Spacey, inculpat pentru agresiune sexuală împotriva unui bărbat de 18 ani, incident care s-ar fi petrecut în 2016 la un bar din Nantucket, după ce victima prezumtivă a refuzat să depună mărturie.Spacey, laureat a două premii Oscar, inclusiv la categoria cel mai bun actor în rol principal, în 2000, pentru rolul din pelicula ''American Beauty'', a pledat nevinovat la acuzaţiile formulate împotriva sa.