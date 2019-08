Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor cum ar fi ars trupul fetei de 15 ani și cum ar fi ucis-o și pe Luiza - surse

Gheorghe Dincă, ucigașul din Caracal, le-a spus anchetatorilor, la audierile de sâmbătă, că ar fi folosit vaselină și carton bitumat pentru creșterea temperaturii în butoiul în care ar fi ars trupul fetei de 15 ani, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. În ceea ce o privește pe Luiza, bărbatul susține că ar fi ucis-o cu o lovitură de pumn, scenariu descris și în cazul Alexandrei, și i-ar fi aruncat cadavrul în Dunăre.





Potrivit surselor citate, Gheorghe Dincă a spus la audieri că a ucis-o pe Luiza cu o lovitură de pumn, scenariu descris și în cazul Alexandrei, iar apoi i-ar fi aruncat cadavrul în Dunăre. Anchetatorii au mai căutat și zilele trecute după indicațiile date de criminal legate de locul în care ar fi aruncat corpul Luizei, dar nu au găsit urme.





Sursele judiciare citate au mai declarat că ucigașul a spus că ar fi pus cadavrul Alexandrei în butoi, iar deasupra ar mai fi pus vaselină, carton bitumat și cârpe, pentru a crește temperatura.





De altfel, unul dintre vecini a și declarat că s-a simțit miros de cârpă arsă.





"În ziua respectivă, eu am făcut grătar în curte. De la el nu am văzut niciun fum. Mirosea a cârpă... m-am dus în grădină să mă uit dacă e foc pe undeva... nu s-a văzut niciun foc, nimic. Deci a cârpă mirosea, dar nu s-a văzut nici urmă de fum, absolut nimic. A cârpă arsă, atât. (...) M-au întrebat și de la poliție și de la parchet și am spus că s-a simțit un fum, dar nu știu de unde au provenit. Nu sunt singurul vecin care spune chestia asta. S-a simțit miros de cârpă în jur de 5 jumate – 7 seara, joi seara”, a spus Marian, vecinul lui Dincă.

DIICOT a anunțat oficial, sâmbătă, că în urma analizelor făcute de Institutul Național de Medicină Legală pe fragmentele osoase ridicate din casa lui Gheorghe Dincă a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv al Alexandrei Măceșanu.





Alexandra Măceșanu, de 15 ani, a dispărut miercuri, 24 iulie, după ce a luat o mașină "la ocazie". În același mod a dispărut în luna aprilie și Luiza Melencu, de 18 ani.





Suspectul, Gheorghe Dincă, a fost identificat abia vineri, 26 iulie, după ce joi Alexandra a sunat de trei ori la 112 pentru a-și anunța răpirea. Duminica trecută, după ce inițial a negat că le cunoaște pe cele două fete, Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a ucis-o pe Alexandra și i-a ars trupul, declara procurorul șef adjunct al DIICOT Georgiana Hosu. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a procedat la fel și cu Luiza.