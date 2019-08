VIDEO Inventatorul francez Franky Zapata a reușit să traverseze Canalul Mânecii pe un ”skateboard zburător”, în 20 de minute: ”E o nebunie”

Stând pe o mică platformă, dotată cu cinci motoare de mici dimensiuni, și purtând un rucsac cu kerosen, Franky Zapata a ”decolat” în Sangatte, Franța, și a ajuns cu bine pe malul britanic al Canalului Mânecii, aterizând în Golful Saint Margaret."Chiar m-am bucurat de experiență pe ultimii 5-6 km. Dacă este un eveniment istoric sau nu, nu sunt eu îndreptățit să mă pronunț. Timpul va stabili. Am făcut flyboardul acum trei ani și acum am reușit să traversez Canalul. E o nebunie”, a spus Zapata, cu lacrimi în ochi.În timpul tentativei din iulie, Zapata a încercat să aterizeze pe o platformă pentru realimentare, însă și-a pierdut echilibrul și a căzut în apă, fără a suferi răni.Franky Zapata, supranumit "omul zburător", este campion mondial la jet-ski. Acesta a inventat flyboard-ul, o placă zburătoare care funcționează cu kerosen stocat într-un rucsac purtat în spate de utilizator.Placa este dotată cu cinci mini-turboreactoare și are o autonomie de aproximativ 20 de minute. Viteza care poate fi atinsă este de până la 190 de kilometri. Pe 14 iulie, de Ziua Franței, în timpul defilării militare de pe Champs-Elysées din Paris, Franky Zapata a oferit un adevărat spectacol: cu o pușcă în mână, acesta a parcurs pe flyboard - un dispozitiv dezvoltat "100% în Franța", la Rove - mai multe zeci de metri.Se pare că forțele speciale franceze sunt interesate de dispozitiv, care ar putea fi utilizat pentru operațiuni speciale în zone urbane.