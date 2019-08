MAE, replică pentru premierul bulgar: Turiștii români contribuie substanțial la PIB-ul Bulgariei / Afirmații nefericite

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat sâmbătă seară la declarațiile premierului bulgar Boiko Borisov, potrivit căruia "turiştii români care ajung în Bulgaria sunt principalii responsabili pentru răspândirea pestei porcine africane". MAE cataloghează afirmațiile drept "nefericite" și atrage atenția că turiștii români contribuie substanțial la PIB-ul Bulgariei.

"Dincolo de argumentele tehnice ce vor fi oferite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru a răspunde la afirmațiile nefericite ale premierului Bulgariei, Boiko Borisov, nu putem să nu ne manifestăm surprinderea și dezamăgirea pentru modul în care premierul bulgar s-a referit la turiștii români, mai ales în condițiile în care acestia contribuie substanțial la PIB-ul Bulgariei", a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

We express our disappointment with the statement of \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDECBulgarian PM,@BoykoBorissov about \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 tourists. He should be reminded that Romanian tourists in Bulgaria contribute significantely to \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDECs GDP.