Solicitare a familiei Luizei către șeful DIICOT / Mama fetei: Vrem ceva oficial, ceva concret, nu ne-a contactat nimeni

să se precizeze cât mai repede posibil "dacă în cauză a fost prelucrate și comparate cu probele recoltate de la locul faptei și ADN-ul Melencu Luiza, deoarece public s-a precizat doar despre ADN-ul Alexandrei Măceșanu"

să fie chemați pentru a recunoaște obiecte ale Luizei care au fost găsite la percheziții, considerând "impardonabil și de rea-credință faptul că este imposibi să se fi găsit un rucsac, o șapcă și alte obiecte ce puteau aparține fiicei/ nepoatei noastre și nu am fost chemați pentru identificarea acestora"

"să se treacă de îndată la un experiment judiciar-reconstituire privind arderea unui cadavru (de animal, comparabil cu constituția victimelor), în modalitatea indicată de inculpatul Gheorghe Dincă și cu adaosurile de materiale inflamabile precizate de acesta".

să fie cooptați în echipa de la fața locului medici specializați în medicină legală.

Potrivit Mediafax, în cererea depusă la DIICOT, mama și bunicul Luizei solicită:Mama și bunicul Luizei au mers sâmbătă la Caracal, la casa lui Gheorghe Dincă, unde au loc noi cercetări ale anchetatorilor , în prezența bărbatului care le-a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza și pe Alexandra. Ei au încercat să intre în curtea în care se află Dincă și au fost opriți de către jandarmi."(...) Unde sunt, ce au făcut? Dau vina unul pe altul. Ocupă funcții pe care nu le merită (...). Plângem de patru luni. Am fost mințiți, înșelați, amăgiți, aburiți. Ne-au mințit. (...) Unde e primarul? Primarul nu știa ce are în grădina lui? Nu știa? Unde e șeful Poliției? (...) Am vrut să stăm și noi față în față cu nemernicul ăsta, să îl vedem și noi, să îi vedem fizionomia”, a spus bunicul Luizei.În fața porții lui Gheorghe Dincă, mamei Luizei i s-a făcut rău și a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanță. "Nu mai știm ce să mai credem, ceva oficial, ceva concret vrem, ceva să știm ce facem, că stăm. Întrebări sunt, dar răspunsuri nu. Nu ne-a contactat nimeni. Trăim de pe o zi pe alta, trăim cu speranța… (...) Pentru noi nu mai e zi, pentru noi nu mai e noapte”, a spus mama Luizei.DIICOT a anunțat oficial, sâmbătă, că în urma analizelor făcute de Institutul Național de Medicină Legală pe fragmentele osoase ridicate din casa lui Gheorghe Dincă a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv al Alexandrei Măceșanu.Alexandra Măceșanu, de 15 ani, a dispărut miercuri, 24 iulie, după ce a luat o mașină "la ocazie". În același mod a dispărut în luna aprilie și Luiza Melencu, de 18 ani.Suspectul, Gheorghe Dincă, a fost identificat abia vineri, 26 iulie, după ce joi Alexandra a sunat de trei ori la 112 pentru a-și anunța răpirea. Duminica trecută, după ce inițial a negat că le cunoaște pe cele două fete, Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a ucis-o pe Alexandra și i-a ars trupul, declara procurorul șef adjunct al DIICOT Georgiana Hosu. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a procedat la fel și cu Luiza.