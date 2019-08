Situație revoltătoare. Avocatul lui Dincă: A crezut că sunt prostituate, asta a fost în mintea lui

DIICOT a anunțat oficial, sâmbătă, că în urma analizelor făcute de Institutul Național de Medicină Legală pe fragmentele osoase ridicate din casa lui Gheorghe Dincă a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv al Alexandrei Măceșanu.

Alexandra Măceșanu, de 15 ani, a dispărut miercuri, 24 iulie, după ce a luat o mașină "la ocazie". În același mod a dispărut în luna aprilie și Luiza Melencu, de 18 ani.

Suspectul, Gheorghe Dincă, a fost identificat abia vineri, 26 iulie, după ce joi Alexandra a sunat de trei ori la 112 pentru a-și anunța răpirea. Duminica trecută, după ce inițial a negat că le cunoaște pe cele două fete, Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a ucis-o pe Alexandra și i-a ars trupul, declara procurorul șef adjunct al DIICOT Georgiana Hosu. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a procedat la fel și cu Luiza.





"Şi-a menţinut declaraţiile (că le-a omorât pe cele două fete - n.r.), a dat indicii pentru a se lămuri cazul. Deci a cooperat, pe scurt. (...) Luiza şi Alexandra nu erau prostituate. El a crezut că sunt prostituate. Asta a fost în mintea lui. A recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu ele. Susţine că sunt doar două victime. A cooperat cu organul judiciar, a dat indicii şi ancheta are un curs favorabil", a susținut Lascoschi, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.Avocatul, care a fost desemnat din oficiu, a precizat că nu se află sâmbătă la Caracal, unde continuă ancheta la locuința lui Gheorghe Dincă. "Nu mă aflu la Caracal. Eu am fost desemnat de Barou ca avocat din oficiu. Probabil că e un alt avocat din oficiu astăzi. Am acoperit o perioadă de timp, începând din momentul audierii de opt ore şi până ieri (vineri - n.r.) când s-au încheiat percheziţiile şi ce s-a mai făcut", a spus Lascoschi.