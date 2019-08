Ecaterina Andronescu, despre declaraţia pentru care a fost demisă: O interpretare absolut scoasă din context / Am slujit instituția de la 8.00 dimineaţa până la miezul nopţii

"Găsesc că a fost o interpretare absolut scoasă din context. Nu are niciun fel de legătură interpretarea pe care au dat-o unii cu ceea ce eu am gândit şi ceea ce eu am făcut, inclusiv publicând prin comunicatul de presă intenţia pe care noi am avut-o de la începutul anului şcolar. Faptul că doamna prim-ministru a luat această decizie este fără îndoială în fişa postului domniei sale. Dar că am aflat din presă, asta mi se pare că este oarecum mai nepotrivit sau neobişnuit, să spunem aşa. Nu este aceasta o problemă. Dar vreau să nu planeze asupra activităţii mele de dascăl, în primul rând, dar şi asupra activităţii publice asemenea lucruri care nu au nicio legătură cu mine. Şi spun acest lucru răspicat. Şi cu oarecare amărăciune, trebuie să recunosc", a spus Andronescu într-o conferinţă de presă susţinută la sediul ministerului.Ecaterina Andronescu a mai afirmat că România are nevoie de un ministru al Educaţiei "profesionist" şi de un sistem "care să fie în mai mică măsură atins de decizii politice".Ea a mai susținut că i s-a cerut să schimbe ordinul de ministru în baza căruia profesorii care nu au luat nici măcar nota 5 la examenul de titularizare să nu mai predea, fără a spune însă cine i-ar fi cerut să schimbe acel ordin."Un profesor care nu este un model pentru elevii lui, un profesor care nu are vocaţie şi determinarea de a-şi sluji elevii, eu cred că nu produce efecte benefice sistemului de învăţământ. După declaraţia mea publică legată de notele profesorilor şi cei care nu au luat la examenul de titularizare nici măcar nota 5, trebuie să vă mărturisesc că mi s-a cerut să schimb acest ordin de ministru. Nu am făcut-o şi nici nu aveam de gând să o fac, pentru că îmi călcam pe propriile mele convingeri", a subliniat Ecaterina Andronescu, citată de Agerpres.Andronescu a adăugat că pleacă de la minister "cu convingerea că nu a făcut lucruri greşite", susținând că în perioada în care a deţinut funcţia de ministru "a slujit" instituţia "de la 8.00 dimineaţa până la miezul nopţii", deoarece sistemul de învăţământ are nevoie de multe măsuri."Am reuşit să regândesc metodologia manualelor şi să readucem sistemul acesta de manuale într-o situaţie cu care societatea românească era deja obişnuită şi care să fie convenabilă şi pentru elevi, dar şi pentru profesori. Nu a fost un lucru foarte uşor de făcut. Aşa cum nu au fost uşor de construit proiectele privind digitalizarea. (...) Sunt astăzi proiecte care au fost scrise, depuse şi îşi aşteaptă aprobarea, de 475 de milioane de lei, din fonduri europene", a adăugat fostul ministru al Educației.