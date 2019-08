Fiica lui Gheorghe Dincă: Nu mi-am mai văzut tatăl de anul trecut. Ne dezicem. Nu facem parte din nicio bandă de traficanţi

Fiica lui Gheorghe Dincă a spus că nu ştie ce s-a întâmplat în casa tatălui său, cu care nu avea o relaţie apropiată şi pe care l-a văzut ultima dată la înmormântarea bunicii sale, anul trecut, de Paşte."Nu am nicio legătură. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde şti ce se întâmplă. Din punctul nostru de vedere, ne exprimăm compasiunea faţă de cele două familii. Aş vrea să pot schimba situaţia pentru că e foarte greu. Mă gândesc că de partea cealaltă e mult mai greu”, a declarat Daniela Dincă pentru „Adevărul”.Femeia a mai spus că informaţiile apărute în presă referitor la trecutul violent al tatălui său nu sunt adevărate, nici ea, nici mama ei nefiind victime ale agresiunilor lui Dincă."Eu am fost crescută de către bunicii din partea mamei. Ultima dată când eu mi-am văzut tatăl a fost anul trecut, înainte de Paşte, la înmormântarea bunicii mele”, a mai declarat Daniela Dincă. Ea a mai spus că la ultima întâlnire cu tatăl său nu a observat nimic schimbat în comportamentul său. În privinţa acuzaţiilor aduse de omul de afaceri arădean Nicolae Cilan, Daniela Dincă a declarat că sunt "foarte grave şi nefondate”."În următoarele zile vor fi plângeri penale din partea noastră, a familiei, a firmei. Au fost nişte relaţii de afaceri. Domnul Cilan trebuie să restituie o sumă destul de măricică societăţii (n.red - Albiero Group). Eu, ca persoană fizică, nu am avut şi nu am nimic cu dânsul. Suma e foarte mare. Se poate verifica”, a mai spus Daniela Dincă.Femeia a subliniat că nici ea, nici restul familiei sale nu a oferit fete vreunui cetăţean român sau italian."Ce pot să vă spun este că noi am fost şi suntem disponibili pentru organele de cercetare. Niciodată nu ne-am sustras din momentul faptei, dacă este adevărat. Niciunul dintre membrii familiei nu face parte din nicio bandă de traficanţi. Nici eu, nici restul familiei. Nu am avut tangenţe sau să ofer tinere sau femei vreunui cetăţean român sau italian. Exclus în totalitate. Sunt nişte calomnii şi nu o să rămână aşa”, a decalarat Daniela Dincă.În privinţa relaţiei cu Giorgio Albiero, italianul mort în februarie şi a cărui afacere din România o administrează, Daniela Dincă a spus că nu a avut o altă relaţie decât cea de angajat - angajator.Un arădean, fost angajat şi partener de afaceri al italianului cu care fiica lui Gheorghe Dincă a avut o relaţie de concubinaj şi afaceri, susţine că o ştie bine pe femeie, care le-a spus partenerilor săi de afaceri italieni că, dacă vor, le poate face rost de fete, a scris Adevărul. Nicolae Cilan a susţinut că partenerii lui din Italia sunt gata să depună mărturie în faţa autorităţilor în acest sens.