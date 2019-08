Europarlamentarii USR-PLUS solicită Comisiei Europene un audit de urgență pentru sistemul 112

Europarlamentarii Alianței USR-PLUS solicită Comisiei Europene declanșarea unui audit de urgență pentru sistemul 112 care să clarifice în România și în alte state membre UE eficiența localizării apelanților aflați în primejdie, potrivit unui comunicat emis joi de formațiunea politică, potrivit Mediafax.Europarlamentarii Alianței USR-PLUS Nicolae Ștefănuță, Vlad Botoș, Ramona Strugariu și Cristian Ghinea consideră că, după tragedia de la Caracal, este necesară o evaluare a întregului sistem care susține numărul de urgență 112, atât în România cât și în celelalte state ale Uniunii Europene."Cerem urgentarea implementării Directivei privind localizarea celor care sună la 112 pentru a vedea cât de eficient este acest sistem și dacă procedurile sunt îndeplinite conform în toate statele membre ale UE. Numărul 112 este unul din drepturile europene ale cetățeanului. Cetățeanul european trebuie să aibă garanția că el funcționează la cei mai buni parametri pe toată întinderea Uniunii Europene", spune Nicolae Ștefănuță, europarlamentar USR PLUS și membru al comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) din Parlamentul European.Conform unui comunicat al Alianței USR-PLUS, emis joi, în contextul tragediei de la Caracal și al semnelor de întrebare referitoare la modul în care funcționează numărul unic de urgență 112, europarlamentarii au trimis joi o interpelare vice-președintelui Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, responsabil de piața unică digitală."Am solicitat Comisiei Europene o atenție particulară pe controlul implementării tehnologiilor de localizare a celor care sună la 112. Vrem să vedem dacă ce s-a întâmplat la Caracal este o problemă de sistem sau a apărut din cauza neglijenței și a nepăsării", a declarat Vlad Botos, europarlamentar și membru al comisiei parlamentare IMCO.Europarlamentarii Alianței USR PLUS vor urgentarea implementării Directivei pe noul cod electronic european, care presupune obligația statelor de a asigura informația cea mai adecvată de localizare, incluzând informația de localizare pe baza rețelei (tehnologia avansată de localizarea mobilă), care se dovedește a fi o chestiune de viață și de moarte.Credibilitatea și funcționarea efectivă a numărului 112 sunt foarte importante pentru cetățenii din întreaga Uniune Europeană iar un audit al modului în care funcționează numărul unic de urgență 112 va arăta dacă localizarea deficitară a apelanților este doar o problemă locală sau există și în alte state membre.„În atenția Vice-Președintelui Maroš Šefčovič (responsabil temporar de piața unică digitală în urma plecării vicepreședintelui Ansip, care a fost ales în Parlamentul European)Situațiile de urgență nu țin cont de moment și de loc, iar încă din 1991 Uniunea Europeană a înțeles că odată cu libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană, cetățenii europeni trebuie să beneficieze de ajutor de urgență din partea autorităților statului la fel ca la ei în țară. Prin decizia Consiliului din 29 iulie 1991 (pe temeiul actualului articol 325 TFUE) s-a creat numărul unic de urgență la nivelul Uniunii Europene 112.O tragedie recentă din România ne-a adus din nou aminte, din păcate, de o problemă referitoare la funcționarea apelului numărului 112, și anume problema localizării apelantului.În fiecare an, aproape 300.000 de persoane care sună la numărul de urgență nu pot să comunice locația, fie nu știu unde se află, fie sunt prea tineri sau răniți să o comunice. În aceste situații locația apelantului prin informația transmisă de telefonul mobil este vitală și poate să salveze multe vieți.Uniunea Europeană se implică în acest proces de implementare a noilor metode de localizare prin rețea, metodă care permite transmiterea unui SMS cu datele locației centrelor de preluare a apelurilor de urgență, această tehnologie nu este disponibilă încă în majoritatea țărilor membre și sistemul 112 nu poate să fie la fel de eficient în ajutoarea autorităților pentru a salva viețile cetățenilor aflați în urgență.O dată cu liberalizarea telecomunicațiilor prin directiva 2002/58/EC, Uniunea Europeană și țările membre au înțeles importanța serviciului universal și anume dincolo de piața competitivă, Uniunea Europeană garantează accesul unui serviciu universal pe telecomunicații, care să includă prestarea unui serviciu de calitate, accesibil, și cu tarife abordabile. Parte a acestor condiții care țin de serviciul universal este și numărul de urgență unic 112, care trebuie să fie gratuit și totodată funcțional.Atât prin directiva din 2002, regulamentul din 2009 care creează Organul autorităților de reglementare din telecomunicații (ORECE), cât și directivele care vin să amendeze directiva din 2002, menționează și obligația ca sistemul 112 să folosească o tehnologie care să ajute autoritățile să salveze persoane printr-o localizare cât mai precisă și rapidă.În noul Cod electronic al comunicațiilor electronice adoptat în decembrie 2018, directiva 2018/1972 va trebui transpusă de către toate statele membre până la finalul anului 2020. Aceasta face referire directă în articolul 109, punctul 6 , la obligația statelor de a asigura informația cea mai adecvată de localizare, incluzând informația de localizare pe baza rețelei (tehnologia avansată de localizarea mobilă).«6. Statele membre se asigură că informația de localizare a apelantului este pusă la dispoziția celui mai adecvat PSAP imediat după conectarea comunicării de urgență. Aceasta include informația de localizare pe baza rețelei și, atunci când aceasta este disponibilă, informația de localizare a apelantului obținută pe baza telefonului.Statele membre se asigură că stabilirea și transmiterea informației de localizare a apelantului este gratuită pentru utilizatorul final și pentru PSAP în ceea ce privește toate comunicațiile de urgență către numărul european unic de urgență „112”.Statele membre pot extinde această obligație pentru a acoperi și comunicațiile de urgență către numere de urgență naționale. Dacă este necesar, autoritățile de reglementare competente, după consultarea OAREC, prevăd criteriile de acuratețe și fiabilitate ale informației de localizare a apelantului furnizate».Prin regulamentul delegat din 2019/320, prin care se completează directiva 2014/53, Uniunea Europeană creează obligația ca toate telefoanele moderne să fie echipate cu această tehnologie de localizare prin rețea care să permită transmiterea informațiilor locației apelantului serviciilor de preluare a apelurilor de urgență.Această legislație completează Codul european al comunicațiilor electronice, punând o obligație in plus fabricantului din industria telefoanelor moderne.Cu toate acestea, statele membre au nevoie de asistență din partea Comisiei pentru a implementa cu cea mai mare celeritate această directivă și a face posibil cât mai urgent ca această tehnologie să fie folosită atunci când un cetățean european apelează la 112. Localizarea precisă și rapidă a persoanelor aflate în pericol trebuie să fie o prioritate.Comisia Europeană trebuie să se asigure că această directivă este transpusă cu cea mai mare rapiditate (termenul fiind de finalul anului 2020) și că toate statele membre vor coopera în a face posibilă această localizare mai precisă prin intermediul noii tehnologii.Vineri, 25 iulie, în România o tânără de 15 ani a fost răpită și violată. A avut totuși curajul de a suna la 112 și de a cere ajutorul. Ajutorul nu a venit din cauza localizării defectuoase (peste 19 ore au trecut între cele 3 apeluri ale victimei și identificarea locuinței atacatorului) și a lipsei de profesionalism a operatorilor. Victima a fost din păcate ucisă, o traumă nu doar pentru familie, ci pentru întregul popor român.1. Solicităm Comisiei o atenție particulară în controlul implementării acestor directive și a eforturilor depuse până acum de către statele membre, în vederea implementării noilor tehnologii de localizare. Urgentarea implementării directivei pe noul cod electronic european devine o chestiune de viață și de moarte.2. Credibilitatea și funcționarea efectivă a numărului 112 sunt foarte importante pentru întreaga Uniune Europeană. Ele sunt garanții ale transpunerii unui drept european într-un mod egal pe toată întinderea continentului european.În plus, suntem într-o perioadă în care cetățenii europeni circulă la cote maximale între diverse state membre. Numărul 112 devine o garanție a funcționării pieței unice europene și a dreptului cetățeanului european la ajutorul conferit prin numărul de urgență.Precizăm că în România nu există și un număr național de urgență, în plus față de 112.Considerăm în aceste condiții că un audit al adecvării sistemului care asigură numărul 112 este necesar, nu doar în România, dar și în alte state membre în care sistemul tehnic de localizare a apelantului este deficitar”.