Tudorel Toader îl critică pe procurorul care nu a autorizat percheziția la Dincă înainte de ora 6.00, dar nu își asumă nicio responsabilitate pentru bulversarea sistemului: Nu îmi asum nimic din ce au făcut alții

"Greu de înțeles știința de carte a procurorului care nu a permis intrarea într-un domiciliu pentru salvarea vieții unei persoane", a scris Tudorel Toader, joi seară, pe Facebook, referindu-se la procurorul Cristian Popescu de la Parchetul Judecătoriei Caracal care nu le-a permis polițiștilor să pătrundă în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6:00."Greu de înțeles știința de carte a procurorului (șef!) care îmi solicita ca în calitate de ministru al Justiției, să suspend toate deciziile CCR!", a mai scris Toader, în aceeași postare.Întrebat de HotNews.ro despre cine este vorba, fostul ministru al Justiției a spus s-a referit la decizia Adunării Generale a Procurorilor Parchetului Judecătoriei Braşov, care i-a cerut suspendarea deciziilor CCR pe justiţie până la avizul Comisiei de la Veneţia şi respectarea recomandărilor GRECO.Întrebat dacă consideră că are vreo responsabilitate pentru bulversarea sistemului, reaportându-ne la cazul Caracal, Toader a spus că nu își asumă nimic din ce au făcut alții."Păi de ce să fiu eu responsabil? Întrebați-i pe cei care au făcut legea recursului compensatoriu, întrebați-i pe cei care au modificat Codurile penale. Codul Penal și Codul de Procedură Penală nu le-am modificat eu. Comisia din parlament le-a modificat de nu se mai știe ce s-a ales. De foarte multe ori am afirmat că îmi asum ce am făcut sau nu am făcut, dar nu îmi asum nimic din ce au făcut alții”, a declarat fostul ministru al Justiției. "O parte a presei nu vrea să vadă adevărul", a completat Toader.De asemenea, chestionat despre Secția de anchetare a magistraților și despre recomandarea GRECO de desființare a acesteia, Tudorel Toader a susținut că nu are nici aici nicio reponsabilitate. La remarca HotNews.ro că el este cel care a propus înființarea unei direcții cu aceleași competențe, Tudorel Toader a adăugat: „De la mine ca ministru nu a plecat nimic în scris. Uitați-vă la parcursul legislativ, nu la declarații”.Tudorel Toader este cel care a propus în 2017 înființarea unei "direcții specializate” cu exact aceleași competențe. Tot Tudorel Toader este cel care a dat ordonanțele de urgență prin care Secția a devenit funcțională și, mai mult, prin care îi sporește competențele, generând proteste în stradă ale magistraților.