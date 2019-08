EXCLUSIV Criminolog italian analizează apelurile Alexandrei la 112: "O fată de 15 ani, răpită, violată şi bătută e tratată cu o răceală dezarmantă / Fetei i-a fost frică din primul moment că nu va fi ajutată"

Apel I - 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m.

operatorii americani de la 911 sunt cei care îl invită pe apelant să nu închidă linia



Apel II - 25/07/2019 (ora 11:06:25 a.m.)

25/07/2019 (ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliție)

Apel III - 25/07/2019 (ora 11:12:36 a.m.)

În Italia, dr. Franco a fost consultant în domeniul apărării în cazuri importante de omucidere cu impact în mass-media. S-a ocupat şi de cazul Mariei Oana Ungureanu, o fată de naționalitate română găsită înecată în regiunea Campania. Criminologul Ursula Franco este cunoscut pentru abilitatea ei de a reconstrui dinamica în numeroase cazuri de omucideri (SUA şi Italia) și pentru analizele apelurilor telefonice de urgență și ale interogatoriilor, pe care le publică pe blogul MALKE CRIME NOTES . A oferit expertiză pentru emisiuni radio şi tv din Statele Unite şi Italia (spre exemplu, în documentarul The Missing Pieces, The Staircase difuzat de canalul Investigation Discovery etc). Criminologul italian a studiat sute de apeluri la numerele de urgenţă, în special la 911 (SUA).HotNews.ro i-a furnizat Ursulei Franco o transcriere a celor trei apeluri telefonice la 112 făcute de Alexandra Măceşanu, traduse în limba italiană (Link: https://www.youtube.com/watch?v=1UgLKYB68XU). Nu avem la dispoziţie transcrieri oficiale ale convorbirilor. Analiza se referă exclusiv la file-ul audio de 6:09 minute din link. Indicaţiile cu privire la oră, scrise în dreptul apelurilor, sunt cele publicate de Alexandru Cumpănașu.Ursula Franco: “În Statele Unite, operatorii de la 911 sunt instruiţi după reguli de protocol stricte, care le permit să facă diferenţa între un apel cu o cerere de ajutor serioasă şi o glumă. Mai mult, în cazuri de omucidere, chiar şi un apel de ajutor de câteva secunde, dacă are loc între autorul crimei şi un operator bine pregătit, poate să fie probă decisivă prin multitudinea de informaţii revelate de cel care sună. În Italia, din păcate, nu este aplicată tehnica “Statement Analysis”, o tehnică de analiză a limbajului care, dacă ar fi cunoscută de operatorii 112 şi 118, ar permite identificarea imediată a unor apeluri de urgenţă false, a unor disimulări sau a unor situaţii veridice. Dacă ar fi aplicată, tehnica ar da indicii cu privire la persoana sau persoanele care trebuie anchetate”.Iată analiza a apelurilor: cu caracter bold sunt evidenţiate observaţiile Ursulei Franco.Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?A.M.: Bună ziua.Op. 112 (1) Bună ziua.A.M. Vreau și eu o legătură cu poliția!Op. 112 (1): Da. Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiți?A.M.: Sunt domnișoară, am 15 ani, și ieri am fost sechestrată de către un domn...Op. 112 (1): Cum te cheamă?A.M.: Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt....Op. 112 (1): Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli?A.M.: În Dobro ... Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact...Op. 112 (1): Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? ... Aloo?A.M.: Da, stați, nu plecați …vă rog...Op. 112 (1): Ai fost violată?A.M.: (plângând) Da, am fost violată!Op. 112 (1): Da, rămâi la rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce ... cum te putem găsi!A.M.: A venit, a venit, a venit...Veniți repede, vă rog!!!Se închide apelulOp. 112 (1): Păi să venim unde frate în Caracal... (zgomot de fundal)? Păi ce dracu să-i fac că e în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde...și poliția (indescifrabil) vorbește... Dă-i asociere...Pe fundal se aude un alt operator: 11:06:57Op. 112 (2): Unde ești în Caracal? …….Păi și acuma pe unde ești,….. te poți uita? Ia uită-te...uită-te pe...Op. 112 (2): Dar de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi...Op. 112 (1) către poliție: O să vă sune colega, că o avem la… telefon pe altă stație, da? O să vă sune imediat colega că încearcă să mai ia niște date! Este răpită, …dusă în Caracal, …violată… da.Polițist (1): Răpită?Op. 112 (1): DaPoliţist (1): aoleu..Op. 112 (1) …și încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla ...Polițist (1): Da..Op. 112 (1): Da, bine, imediat, imediat vă sunăPolițist (1): DaOp. 112 (2): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?A.M.: Tot eu sunt!Op. 112 (2): Unde ești în Caracal?A.M.: Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig, pe domn îl cheamă ….Popescu Lucian Gabriel..Op. 112 (2): Pe lângă dig, Popescu Lucian...păi și acuma pe unde ești? …Te poți uita?A.M.: Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o …o poartă..Op. 112 (2): Ia uită-te, uită-te pe.... păi și …da de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi..A.M.: Să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până-n oraș, și dumnealui m-a luat la ocazie, a închis… a închis mașina și m-a închis acolo, după aia a zis să mă ducă la el...Op. 112 (2): Te-a luat la ocazie?A.M. Da.Op. 112 (2) Numărul la mașină...mai ții minte ceva din numărul de la mașină?A.M.: Nu, nu…Op. 112 (2): Ce mașină, ce culoare măcar?A.M.: Mașina era gri și a… avea boturile turtite...Op. 112 (2): Cu boturi, …cu bot turtit?A.M.: Da!Op. 112 (2): Atâta ai reținut tu…și acuma ești închisă în..? Ai trecut pe lângă dig?A.M.: Da, atunci când m-am uitat prima dată, dar acum nu știu… cred că sunt în Bold sau ceva, …nu știu.Op. 112 (2): Bun, ai telefonul la tine, da?A.M.: Da, ….dar e la el! Eu acuma sun după alt număr...Op. 112 (2): Nu contează, suni…de unde ai tu numărul ăsta?A.M.: Care număr?Op. 112 (2): Ăsta de pe care mă suni. De unde?...A.M.: E telefonul lui, l-am găsit aici..Op. 112 (2): Telefonul lui?A.M.: Da!Op. 112 (2): Da..Este telefonul lui, da, bun. Ia ...A.M.: Da doamnă, vă rog trimiteți-mi pe cineva, că mi-e frică..Op. 112 (2): Hai gata, stați puțin,… te cred, te-am înțeles, stai puțin la telefon dacă tot poți ...A.M.: (plângând) Mi-e frică, mi-e frică...Polițist (1): AloOp. 112 (2): Alo, poliția?Polițist (1): Alo, a trecut pe lângă dig...Op. 112 (2): A trecut pe lângă dig. De ieri e răpită, ăsta-i telefonul lui.A.M.: Vă rog, veniți cât mai repede...Polițist (1): Unde să venim domnișoară? Ia spuneți-ne ...A.M.: Poftim?Polițist (1): Unde, …unde?A.M.: Nu știu exact, Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie...Polițist (1): Unde, în…? Unde sunteți? În..?A.M.: În Bold...Polițist (1): În Bold? Aaa... În județul Olt?A.M.: Da …uitați, uitați, stați, staţi un pic... Am găsit o adresă,… Bl.. bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. ... (nu se înțelege)Polițist (1): Acolo rămâneți! Rămâneți acolo. Antonius Caracalla nr. 9,… da?A.M.: Veniți repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!Op. 112 (2): Continuați adresa asta, s-ar părea că e bloc...A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică!...Polițist (1): Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc.A.M.: Nu este bloc, nu este bloc, este o casă, este o curte...Polițist (1): O casă, bun, rămâneți acolo să vină un echipaj de poliție, bine?Op. 112 (2) E închisă ...A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică de el, m-a bătut ...Polițist (1): Bine…bine, rămâneți acolo!Op. 112 (1): Alo 112, ce urgență aveți?A.M.: (ton disperat) Doamnă, ați trimis pe cineva? Că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate ...Op. 112 (1): Da, …ai vorbit cu poliția, da?A.M.: Da, cu dumneavoastră!Op. 112 (1): Ce ți-a zis poliția?A.M.: Mi-a zis că o să trimită un echipaj, da vă rog veniți mai repede!Polițist (2): Alo?Op. 112 (1): Poliția? A revenit fata.Polițist (2): Da...doamnă, spuneți domnișoară!A.M.: Vă rog, ați trimis pe cineva aici?Polițist (2) da… Am trimis, rămâneți acolo că nu... în 2 minute n-are cum să zboare măi domnișoară. Stați acolo, …da? Am trimis echipajul..A.M.: (plângând disperat) Veniți vă rog, veniți, mi-e frică...Polițist (2) Păi de cine vă este frică?? …Alo, de cine vă este frică?A.M.: (plângând) De el...m-a bătut...Polițist (2): De el…cine este persoana?A.M.: Îl cheamă Lucian.. Popescu Lucian Gabriel!Polițist (2): Popescu Lucian… Și unde stă ăsta acolo?A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 ...Polițist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?A.M.: Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui.Polițist (2): Păi cartea de vizită e a lui?A.M.: Nu știu...Polițist (2) Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum...așteptați acolo, va veni acu echipajul în două-trei minute, așteptați,… da?A.M.: Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică...vă rog...Polițist (2): Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo vine echipajul de poliție, negreșit va veni, …da, două-trei minute, …ce naiba?A.M.: (plângând) Bine...Polițist (2): Da? Stați liniștită, calmați-vă un pic, da?A.M.: (plângând) Mi-e frică...!Polițist (2): Încercați să vă calmați, păi...da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum...A.M.: (disperată) Bine, vă rog....Polițist (2): Lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dvs, m-aţi înţeles, da ?A.M.: (plângând) Bine, bine, da… bună ziua.