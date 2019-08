Fifor: La Caracal a fost o problemă de logistică. Polițistul care i-a răspuns Alexandrei avea 3 apeluri în același timp / Vor fi în același loc 112 SMURD, pompierii și Poliția

Mihai Fifor a declarat, joi, că nu vrea trecerea 112 la MAI, ci integrarea dispecerizării, menționând că în București sistemul va fi implementat până în 8 august și va însemna că operatorul STS, reprezentantul Ambulanței, al SMURD și polițistul vor fi fizic în același centru."Eu nu am spus să treacă 112 la MAI, eu am spus altceva și repet: am vorbit despre integrarea dispecerizării. Chiar în dimineața asta am avut o discuție destul de îndelungată cu Raed Arafat, am dat deja dispozițiile necesare, se va emite un ordin. Pentru București, pentru că începem cu Bucureștiul cu această integrare, vom avea pe același loc 112, vom avea Ambulanța, SMURD-ul, pompierii și ce lipsea din această arhitectură, lipsea Poliția. Cum, de ce nu s-a reușit această integrare până în momentul de față, nu vreau să comentez, cert este că prin ordinul meu lucrul acesta se va petrece până în 8 august, adică va veni și Poliția alături de structurile de care vorbeam, pentru a elimina orice fel de întârziere, orice fel de reacție întârziată", a declarat Mihai Fifor, la sediul MAI.Ministrul a exemplificat și cum va funcționa noul sistem integrat: "Un om care sună la 112 face primul contact cu operatorul STS, care în 10-20-30 de secunde face o redirecționare către Poliție, Ambulanță, instituția abilitată să aibă prima intervenție".Mihai Fifor a susținut că polițistul care i-a răspuns Alexandrei avea la momentul respectiv trei apeluri în același timp, dintre care unul privind un caz de violență domestică, în care existau indicii că s-ar fi putut comite crimă."Acolo a fost o problemă că nu erau pe un loc, a durat până s-a făcut legătura cu dispecerul de la poliție, dispecerul de la poliție era unul singur, asta era o altă problemă, avea trei apeluri simultane, a răspuns Alexandrei, a stat de vorbă, am văzut cu toții în ce manieră a stat de vorbă, timp în care erau alte două apeluri în așteptare, unul dintre ele cu violență domestică, dar violență domestică unde avea indicii că se poate petrece o crimă. Dacă erau cu toții pe un loc poate că dispecerul de la Poliție anunța în timp util intervenția și nu aveam această sincopă. Vreau să fie pe un loc și STS și dispecerii de la celelalte servicii, pentru a câștiga timp fizic. În același loc. Asta înseamnă integrarea dispecerizării. Asta se va întâmpla în București, am spus că vom începe în București și până pe data de 8 august se va petrece acest lucru", a mai susținut Fifor.