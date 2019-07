Consiliul Superior al Magistraturii discută joi suspendarea procurorului din Caracal care nu ar fi permis percheziția în casa lui Dincă înainte de ora 6.00

(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.





(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;

b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;

c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;

d) prevenirea răspândirii unei epidemii.





(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege.





(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante.

Secția pentru procurori în materie disciplinară a CSM are pe ordinea de zi a ședinței de joi propunerea Inspecției Judiciare de suspendare a procurorului care nu ar fi permis percheziția în casa lui Gheorghe Dincă din Caracal înainte de ora 6:00. Inspecția Judiciară a anunțat miercuri că procurorul Cristian Popescu de la Parchetul Judecătoriei Caracal este cercetat disciplinar pentru exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă. De asemenea, inspectorii Direcţiei de inspecţie pentru procurori din Inspecția Judiciară au înaintat Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de suspendare din funcţie a lui Popescu până la finalizarea procedurii disciplinare."Procurorul de caz, sesizat cu infracţiunea de lipsire de libertate a unei minore şi având, ca atare, obligaţia de a lua toate măsurile, nu a consimţit la pătrunderea, anterior orei 6:00 a zilei de 26 iulie, în imobilul lui Gheorghe Dincă, unde se presupunea că se află victima, ignorând prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din Constituţia României, raportat la art. 20 alin. (2) din Codul penal", arată Inspecția Judiciară.Secția de anchetare a magistraților a anunțat marți că a deschis dosar penal in rem pentru abuz în serviciu privind modul în care s-au desfășurat cercetările în cazul uciderii celor două adolescente din Olt. Potrivit Parchetului General, în acest caz au fost făcute audieri și au fost ridicate documente de la Parchetul Judecătoriei Craiova, DIICOT, Curtea de Apel Craiova, Poliția Olt și Poliția Dolj.Alexandru Cumpănașu, care spune că este unchiul victimei, a publicat extrase din raportul Ministerului de Interne legat de acest caz, iar conform acestor extrase, deși comisarul șef Alexe Nicolae, adjunct al șefului IPJ Olt pe linie de investigații criminale, a propus să se intre la adresa respectivă, reprezentanții Parchetului nu au fost de acord cu această propunere. Parchetul General a avut însă o altă versiune. "Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nu le-au interzis lucrătorilor de poliție să pătrundă în domiciliul prezumtivului autor Dincă Gheorghe, după ce l-au identificat. În raport de constatările din teren, de comun acord, procurorii și lucrătorii de poliție au apreciat că nu este oportună pătrunderea în domiciliu înainte de ora 06.00, întrucât exista riscul compromiterii probelor în situația în care autorul nu se afla acolo”, a transmis marți Parchetul.Anchetatorii au descins la locuința principalului suspect în cazul crimelor de la Caracal vineri dimineață, la ora 6.00, la 19 ore de la apelurile Alexandrei la 112, motivând că mandatul de percheziție dat de procuror era pentru ora 6.00.Procurorul general Bogdan Licu nu a avut "nicio explicație” de ce poliția și procurorii nu au intervenit în cazul tragediei din Caracal, în condițiile în care "undeva în jurul orei 1.00 (noaptea) s-a stabilit locația ucigașului”, dar echipa de anchetă a intrat în casă de-abia la 6 dimineața. "Undeva în jurul orei 1 (noaptea) s-a stabilit locația ucigașului”, iar anterior echipa de anchetă a „mai pătruns în alte trei locații” în condițiile în care „informațiile STS nu au fost foarte exacte”, a spus Licu, vineri, într-o intervenție telefonică la Antena 3.În aceste condiții, polițiștii și procurorii "la 1 și jumătate s-au dus la judecător”, unde "s-a obținut mandat de percheziție”, a continuat Licu, subliniind că, potrivit Constituției, organele de poliție pot interveni "fără autorizația instanței de judecată” în condițiile în care este vorba de „protejarea unei vieți”. „De ce a așteptat, aceste lucruri trebuie lămurite. Efectiv nu am nicio explicație. Nu este absolut deloc în regulă ceea ce s-a întâmplat”, a subliniat Licu, care a precizat că succesiunea evenimentelor va face obiectul unei anchete interne., la articolul 27 unde, la litera b, se prevede că inviolabilitatea domiciliului nu se aplică dacă este vorba despre „înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane”.Art. 27 - Inviolabilitatea domiciliului:Suspectul în cazul crimelor din Caracal, Gheorghe Dincă, a recunoscut că a ucis-o pe fata de 15 ani joi, în jurul orei 12.00, imediat ce a surprins-o cu telefonul în mână și a precizat că i-a incinerat corpul, a declarat, duminică seară, procurorul Georgiana Hosu, adjunctul șefului DIICOT. Ea a spus că bărbatul a răpit-o pe fată în scopul exploatării sexuale, a sechestrat-o și a violat-o, iar Alexandra "nu a avut practic nici o șansă de a se apăra". Referitor la cealaltă fată ucisă, Luiza, în vârstă de 18 ani, procurorul a spus că sunt indicii că Dincă a procedat în același mod.