​Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog rămâne oficial fără titlul de doctor

Consiliul General al CNATDCU a validat rezoluția de retragere a titlului științific de doctor în Management deținut de Bodog. Decizia a fost luată în unanimitate, cu 37 de voturi "pentru" din totalul celor 37 de membri prezenți. Decizia CNATDCU a fost dată în ultima ședință, care a avut loc în 18 iulie.Florian Bodog, care este membru PSD, este ultimul politician important care primește în mod oficial verdict de plagiat din partea CNATDCU, după Gabriel Oprea sau Victor Ponta.Dezvăluirea despre teza de doctorat a fostului ministru al Sănătății, intitulată „Managementul și marketingul unităților sanitare”, a fost făcută de PressOne în urmă cu un an și nouă luni, în octombrie 2017. Emilia Șercan a scris atunci că Bodog, ministru al Sănătății în funcție la acel moment, a plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat în Management, intitulată "Managementul și marketingul unităților sanitare" şi susținută în 2008 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). O primă decizie de plagiat a fost dată pe această lucrarea științifică cu exact un an înainte de verdictul CNATDCU, pe 18 iulie 2018, de către Comisia de Etică a Universității de Vest (UVT) din Timișoara, acolo unde Bodog a obținut titlul științific de doctor.El mai deține un titlu de doctor în Științe Medicale, obținut în anul 2001 la Universitatea din Oradea.Florian Bodog este în prezent senator PSD, iar în trecut a fost, concomitent, secretar de stat în Ministerul Sănătății, senator, profesor universitar şi decan.În 4 iulie DNA a cerut aviz pentru urmărirea penală a fostului ministru al Sănătății Florian Bodog. El ar fi făcut demersuri pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal să își încaseze drepturile salariale timp de un an fără să se fi prezentat la serviciu și fără să fi prestat activitățile la care era obligată prin contractul de muncă și fișa postului. Astfel, consiliera ministrului de la acea dată ar fi obținut drepturi salariale care nu i se cuveneau de aproape 78.000 de lei.