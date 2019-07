Dăncilă: Am toată disponibilitatea de a chema Parlamentul într-o sesiune extraordinară pentru a da o OUG care să elimine deficienţele

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că este nevoie de o abordare pragmatică în a reglementa disfuncţionalităţile evidenţiate în urma cazului de la Caracal şi şi-a manifestat "toată disponibilitatea" de a chema Parlamentul într-o sesiune extraordinară şi pentru a da o ordonanţă de urgenţă care să reglementeze aceste deficienţe în funcţionare, fie că e vorba de MAI sau alte entităţi, scrie Agerpres.







"Avem datoria morală să-i pedepsim pe cei vinovaţi, dar avem şi responsabilitatea în a reglementa lucrurile pentru a nu mai avea loc în România astfel de evenimente. Am spus că am cerut în fiecare judeţ o analiză, o analiză care să arate realitatea existentă, pentru că, dacă nu cunoaştem realitatea, cu siguranţă nu vom putea lua măsurile necesare, măsurile care sunt cerute de societate, măsurile care să facă ca astfel de lucruri să nu mai aibă loc în România. (...) Cred că avem nevoie de o abordare pragmatică, o abordare care să aducă plusvaloare, o abordare care să aducă în prim plan măsurile pe care le luăm pentru ca să reglementăm lucrurile care nu funcţionează bine. Am toată disponibilitatea de a chema Parlamentul într-o sesiune extraordinară şi pentru a da o ordonanţă de urgenţă care să reglementeze aceste deficienţe în funcţionare, indiferent că vorbim de MAI sau de alte entităţi care au nevoie de aceste reglementări", a afirmat Dăncilă, la sediul MAI.







Premierul a adăugat că aceasta trebuie să fie abordarea întregii clase politice. "Dacă vom ieşi cu declaraţii politice, nu vom rezolva problemele. Oamenii s-au săturat de aceste declaraţii, trebuie să ieşim cu lucruri concrete şi atunci cred că vom genera un val de credibilitate în instituţii, cred că acesta trebuie să fie drumul pe care trebuie să mergem", a spus prim-ministrul.







Dăncilă a adăugat că, în discuţiile pe care le-a avut cu şefii de arme din MAI, i-a asigurat pe aceştia de întreg suportul său. "Am asigurat toţi şefii de arme, toate direcţiile din MAI, cum îi asigur pe toţi cei care vor să se implice în sensul pozitiv că vor avea în premierul României un partener în a reglementa toate aceste lucruri care de multe ori au făcut imposibile anumite intervenţii sau anumite lucruri care nu au funcţionat bine în România", a completat premierul.