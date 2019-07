BREAKING NEWS Ministrul de Interne demisionează la șase zile de la numirea în funcție, în urma cazului Caracal: Am luat această decizie pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei institutii - UPDATE

"În urma unei discuții pe care am avut-o în acestă dimineață cu premierul Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcția de ministru al Afacerilor Interne. Am luată această decizie pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei institutii, în urma activității deficitare a unor angajați ai săi care au dost destituiți sau urmează să fie sancționați.