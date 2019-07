Copiii dispăruți ai țării. Cel mai vechi caz datează de acum 15 ani

Cel mai vechi caz este cel al lui Burcsa Csaba, care la momentul dispariției avea doar 2 ani, scrie Mediafax. Băiețelul a dispărut în 2004, din satul său natal Mohu, județul Sibiu. Semnalmentele sale la acel moment erau "înățime 50 - 60 cm, greutate 15 kilograme, ten deschis, păr blond ondulat, tuns scurt”, potrivit Poliției Române.În 2019, Poliția Română raportează în secțiunea "copii dispăruți” doar patru cazuri și toate vizează disparițiile unor fete. Două dintre acestea sunt Alexandra-Mihaela Măceșeanu, în vârstă de 15 ani, dispărută și ucisă la Caracal, și Mihaela Luiza Melencu, fata de 18 ani moartă în aceleași condiții.O altă tânără care nu s-a mai întors acasă din 29 martie 2019 este Raluca Isleam, născută în Medgidia, județul Constanța. Ea ar fi plecat de acas[ către liceul teoretic Murfatlar și nu a mai revenit. "Este posibil să fie în compania numitului Ene Alex-Geogre, în vârstă de 21 ani”, se arată pe site-ul Poliției Române.De asemenea, pe lista copiilor dispăruți este și Gabriela-Alina Varga, în vârstă de 15 ani, din Marghita, județul Bihor. Ea figurează pe site-ul Poliției Române ca fiind dispărută din 12 aprilie 2019, orele 07:00, când a plecat de acsă și nu s-a mai întors.O fată din Reșița este de negăsit de 13 ani. Dana-Daniela Baciuna s-a născut în 18 decembrie 2000 și a dispărut când avea șase ani. Potrivit datelor făcute publice de Poliția Română, nu se mai știe nimic de Dana din 14 aprilie 2006, existând date că a căzut în râul Bârzava, "care avea un debit foarte mare și a fost luată de curenți, până în prezent aceasta nefiind găsită"."În momentul în care o persoană este introdusă în aplicația copiilor dispăruți, nu este scoasă până în momentul în care cazul este soluționat în vreun fel sau altul", a declarat, luni, corespondentului Mediafax, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, Dinu Nicorici.Și în Bihor sunt două adolescente dispărute fără urmă. Două fete de 15 ani, cu același nume, sunt dispărute de acasă - una în 2017, cealaltă în 2019. Ambele au același nume de familie, Varga, dar nu sunt rude. Ele sunt născute în același an, 2004, disparițiile fiind semnalate și la nivel european."Sidonia Varga, născută în Oradea în 15 octombrie 2004 și domiciliată în comuna Lungașu de jos, județul Bihor, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 1 decembrie 2017, orele 12, și nu s-a mai întors. Fata are 160 cm, ochi căprui, păr șaten, lung, prins în coadă, circa 75 kg, corpolentă, față ovală. Are 3 - 4 alunițe pe gât în partea dreaptă. Când a plecat de acasă, purta o geacă crem, cu mâneci din imitaţie de piele, negre, bluză vişinie, pantaloni de trening albaştri, pantofi sport crem cu buline negre”, spun reprezentanții IPJ Bihor."Cealaltă fată se numește Gabriela Alina Varga și s-a născut în 28 februarie 2004 în municipiul Marghita, dar domicilia în comuna bihoreană Șimian. La data de 12 aprilie 2019, orele 7, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors. Ca semnalmente, fata are 160 cm, înălțime, ochi căprui, păr șaten, lung, circa 60 kg, fața ovală și purta la data dispariției o geacă maro, blugi culoare albastră, teniși culoare alba cu dungi roșii. Fata a mai fost plecată voluntar de la domiciliu, revenindde bunăvoie”, au spus sursele citate.Coordonatorul programului anti-violență din cadrul organizației Salvați Copiii, psihologul Mihaela Dinu a precizat că sunt cazuri de tineri care pleacă, însă se întorc după un anumit interval de timp."Sunt copii din centrele de plasament care fug în mod repetat din centre, dar se întorc, însă plecările lor sunt înregistrate că fiind dispariții. Apoi avem cazuri de adolescenți care pleacă de acasă, de la părinți, unii se întorc după câteva zile pentru că sunt plecați la prieteni, cunoștințe și continuăm să lucrăm cu ei oferindu-le sprijin emoțional să depășească astfel de situații. Alții nu se întorc, deși părinții știu unde sunt. Lucrăm cu părinții lor oferindu-le sprijin în a putea gestiona cât mai adecvat asemenea situații”, a spus psihologul.