Florin Roman, PNL: Solicitam desecretizarea apelurilor prin 112 in cazul tragediei de la Caracal

PNL solicita desecretizarea apelurilor făcute prin 112 in cazul tragediei de la Caracal.







”Oricât de șocante ar fi aceste înregistrări, ele sunt dovada ca adevarul nu poate fi ascuns. Opinia publica din România este mintita in continuare aruncându-se pe piața tot soiul de fake-news-uri, menite sa distragă atenția de la incompetenta crasa a unor funcționari ai statului. Înregistrările sunt considerate a fi secrete, pentru simplu motiv ca reflecta un adevăr și o emoție, care cu siguranța vor bulversa opinia publica. Nimic nu este mai important decât aflarea adevărului și tragerea la răspundere a vinovaților. Mizeria autorităților, incompetenta lor, indiferenta și cinismul nu pot fi ascunse sub preș.Publicarea înregistrărilor nu are cum sa încurce ancheta penală”, declară deputatul PNL Florin Roman.