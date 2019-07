Tudorel Toader recomandă „știință și bună credință” unei comentatoare care spune că nu mai are curajul să voteze PSD

„Credeam intr-o minima buna - credință din partea lui Tomac, pe care il cunosc de la momentul venirii de peste Prut. S-a alterat si el, in conditiile in care face afirmații profund greșite, sau poate distorsionate in mod intenționat. Il invit sa consulte cele doua proiecte de lege inițiate de către MJ, in iulie si noiembrie 2017, si să spună un singur dezacord cu deciziile CCR sau cu cele doua Directive.





Știu ca nu merita sa ii răspund, dupa cum, si el știe ca repetă neadevăruri !





PS: mesajul va fi șters peste 3 ore !”,Postarea lui Tudorel Toader vine după ce Eugen Tomac a declarat, luni, pentru Mediafax, că Parlamentul trebuie să ia act de decizia CCR privind neconstituţionalitatea modificărilor aduse codurilor penale. Liderul PMP a adăugat că decizia CCR arată rodul muncii lui Tudorel Toader şi Florin Iordache, „avocaţii lui Liviu Dragnea”.Anterior, Tudorel Toader susținea din nou, pe Facebook, că nu are nicio legătură cu modificările aduse la Codurile penale și că acestea sunt rodul schimbărilor operate în Parlament la proiectul elaborat de MJ.Postarea sa a atras comentariul unei internaute, urmat de răspunsul lui Tudorel Toader:„Până unde merg?! Ce trebuie făcut?!Și nici alternativă n-am!”, a scris aceasta.Tudorel Toader: „Trebuie știință și bună credință !”, după care internauta replică: „Mi-e teamă că n-am de niciunele”.