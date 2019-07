Dăncilă, după mesajul lui Iohannis: M-am așteptat să transmită măsuri clare, decenţă şi responsabilitate. Nu am auzit decât un discurs de campanie

"M-am aşteptat în această seară la o declaraţie a domnului Iohannis prin care să ne transmită nişte măsuri clare. M-am aşteptat să ne convoace mâine în CSAT, să urgentăm analiza şi deciziile care se impun. M-am aşteptat la o poziţie fermă în cazul STS. De ce Guvernul poate lua măsuri şi dumneavoastră nu puteţi, domnule preşedinte? M-am aşteptat la decenţă, la asumare şi la responsabilitate, la respect pentru nenorocirea unor familii. Nu am auzit decât un discurs de campanie. O declaraţie marcată de oportunism, plină de sincope şi total lipsită de empatie", a scris Dăncilă pe Facebook.Ea îl acuză pe preşedintele Iohannis că nu a înţeles gravitatea situaţiei şi că miza este mai mare decât "persoana dumnealui şi mandatul pe care şi-l doreşte cu atâta ardoare" şi susține că Guvernul "va continua să îşi facă treaba, să ia măsuri şi să implementeze deciziile" promise oamenilor."Domnul Iohannis a apărut târziu şi a vorbit degeaba. Nu a înţeles gravitatea situaţiei, nu a înţeles că suntem datori faţă de familiile tinerelor care şi-au pierdut viaţa şi a tuturor părinţilor din ţara asta care se gândesc că puteau fi copiii lor aceia. Nu a înţeles că miza e mai mare decât persoana dumnealui şi mandatul pe care şi-l doreşte cu atâta ardoare. Guvernul pe care îl conduc va continua să îşi facă treaba, să ia măsuri şi să implementeze deciziile pe care le-am promis oamenilor. Cu sau fără sprijinul domnului Iohannis, din partea căruia, din nefericire, e clar că nu putem aştepta prea multe", concluzionează şeful Guvernului.Într-un alt mesaj transmis duminică, Dăncilă i-a cerut lui Iohannis să convoace de urgenţă şedinţa CSAT pentru luni, nu marţi, şi "să îşi asume o analiză la sânge în CSAT referitoare la STS, precum şi demiterea directorului STS": ''Înţeleg că urmează şi domnul Iohannis să aibă o declaraţie publică. Îi propun următoarele: să convoace de urgenţă şedinţa CSAT mâine - şi nu marţi, cum era programat - întrucât avem deja o bază clară de discuţie rezultată din şedinţa de astăzi şi nu există absolut niciun motiv să pierdem timpul; să îşi asume că va face o analiză la sânge în CSAT referitoare la STS. Cred, de asemenea, că este necesar să ia o decizie privind demiterea şefului STS, pentru că aşa am procedat la MAI şi aşa trebuie procedat şi în cazul celorlalte instituţii. În astfel de situaţii nu avem voie să ezităm''."Cer Guvernului să ia măsuri acum pentru că are pârghii, dacă mai are o minimă decenţă, şi le mai cer ceva celor de la PSD şi ALDE: abrogarea modificărilor legislative din ultimii doi ani aduse legilor justiţiei şi codurilor penale. Este un pas obligatoriu pe care nu îl mai cerem doar noi, Comisia de la Veneţia şi toate vocile competente din sistemul de justiţie, îl cer românii afectaţi de efectele cumplite ale incompetenţei şi corupţiei PSD. Dacă nu o va face acest Guvern, vă promit că voi strânge o nouă majoritate după alegeri care va face asta şi care nu se va opri la acest lucru şi se va ocupa de întărirea statului pentru ca drepturile românilor să poată fi protejate şi garantate cu adevărat. Românii cinstiţi muncesc din greu, plătesc taxe multe şi aşteaptă să fie respectaţi şi protejaţi la ei acasă, aşa cum este protejat şi respectat orice cetăţean european. Statul român poate face asta dacă este eliberat de incompetenţă, de clientelism, de corupţie şi de aroganţă!", a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.De asemenea, preşedintele a respins abordarea politicianistă propusă de Guvern referitoare la problemele identificate în instituţiile de ordine şi siguranţă publică în urma cazului de la Caracal, el adăugând că o linie directoare a actualei majorităţi a fost "călcarea în picioare" a legilor justiţiei, a codurilor penale şi a acestor instituţii.Şeful statului a spus că una din liniile directoare ale majorităţii parlamentare a fost "călcarea în picioare a legilor justiţiei, a codurilor, a instituţiilor responsabile de siguranţa cetăţeanului"."Am auzit apelurile doamnei premier de a nu politiza această situaţie. Ar fi un îndemn onest doar dacă ar veni de la oameni oneşti, care caută deschis şi sincer soluţii pentru rezolvarea situaţiei. Atunci când vine de la cei care au masacrat legi, au dat afară oameni competenţi pentru a-şi numi apropiaţii în funcţii, au scăzut pedepsele unor infractori şi au vrut să îşi subordoneze politic toată justiţia pentru a scăpa de răspundere, atunci când aceşti oameni vorbesc despre referendumuri legate de justiţie, atunci când fac apeluri ca şi când nu au avut nicio legătură cu această temă, ei nu mai au nicio credibilitate, iar îndemnurile lor nu au nicio valoare! Politizarea Ministerului Afacerilor Interne este, din păcate, o realitate în România anului 2019!", a afirmat Iohannis.