Șeful demis al Poliției Caracal: Noi, ca polițiști, am acționat perfect

Nicolae Mirea lucra în Poliție din 1990, este ofițer și a ocupat mai multe funcții în cadrul Poliției Caracal.





Întrebat de agenția Mediafax dacă acțiunea de căutare a Alexandrei a fost una defectuoasă, Nicolae Mirea, șeful demis al Poliției Caracal, a răspuns că „polițistul a fost un executant”.„Eu nu lucrez în dosar. Am făcut percheziția. La percheziții fiecare forță și-a făcut treaba ei. Nu știu ce probă a ridicat criminalistul, pompierul când a secat fântâna nu a găsit nimic, mi-a făcut un proces verbal, l-am pus la dosar. Dosarul l-a supravegheat procurorul. Percheziția s-a făcut sub comanda procurorului. Polițistul acolo a fost un executant”, a declarat Mirea.Întrebat, de asemenea, de ce a așteptat să se facă dimineață pentru a interveni în casa suspectului Gheorghe Dincă, Mirea a spus că fără autorizație nu putea intra noaptea.„Nu am stat deloc. Noi am muncit. Informațiile au venit la fel, noi am localizat, am muncit. Până am luat autorizările a venit dimineața. Nu puteam să mergem fără autorizație, nu putem intra noaptea”, a mai spus Mirea.Totodată, întrebat dacă își reproșează ceva în ceea ce privește intervenția de salvare a Alexandrei, Mirea a răspuns negativ.„Nu, nu (nu am ce să îmi reproșez, mie și echipei - n.r.). S-a acționat perfect. Din punctul nostru de vedere, noi ca polițiști am asigurat perfect, nu se putea altfel”, a răspuns fostul șef al Poliției Caracal.Acesta a precizat că nu este adevărat că l-a luat pe tatăl Alexandrei la percheziții: „Nu l-am luat, nu puteam. Fiecare echipă și-a făcut treaba. Cu mine când am intrat acolo nu l-am luat. Cum să îl las pe el în față, neapărat de lege? Eu eram apărat de lege când intram, prin autorizație”, a afirmat Nicolae Mirea, șeful demis al Poliției Caracal.În urmă cu câteva luni, pe numele lui fusese deschisă o anchetă internă la Poliția Olt, după ce, pe Facebook, au apărut imagini cu ofițerul în ținută ce ar fi putut aduce atingere funcției, au declarat surse judiciare.