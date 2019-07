Dosarul de corupție al primarului din Sfântu Gheorghe, închis după trei ani

Antal Arpad a afirmat, într-o conferință de presă, că i s-a adus recent la cunoştinţă că dosarul său a fost închis după trei ani, subliniind că ancheta i-a adus atât prejudicii morale, cât şi materiale. El a amintit că dosarul a cuprins peste 10.000 de pagini de interceptări telefonice şi ambientale, care l-au vizau atât pe el, cât şi alte 47 de persoane."În 2014 a avut loc în control al Curţii de Conturi la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, când au controlat acel contract pe care noi l-am semnat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (...) În ianuarie şi februarie 2015 mai multe organe de cercetare de la DNA Bucureşti de DNA Braşov şi anumite organe de cercetare din judeţ au deschis diferite dosare pe aceeaşi speţă, iar, până la urmă, cazul a fost preluat de către DNA Bucureşti. Pe 17 februarie 2016, într-o zi de miercuri, am fost trezit acasă de către jandarmi, poliţişti şi procurori, care au percheziţionat casa. La fel, au fost percheziţii la alte 12 locaţii din judeţul Covasna, Braşov, respectiv Bucureşti şi percheziţii în Primărie şi în biroul meu. S-a terminat cu o deplasare în condiţii de siguranţă şi foarte rapidă la Bucureşti, la DNA (...) unde am fost audiat timp de şapte ore, până la ora 2 noaptea, când am fost lăsat să mă întorc acasă, dar cu foarte multe restricţii, în control judiciar, în primă fază, de 60 de zile, fără exercitarea atribuţiilor de primar, nu aveam voie să plec din ţară, nu aveam voie să comunic cu colegii mei din Primărie, iar de trei ori pe săptămână trebuia să mă prezint la Poliţie", a rememorat Antal Arpad, citat de Agerpres.El a mai spus că i s-a pus ulterior şi sechestru pe o parte din avere, dar în 2017 toate restricţiile i-au fost ridicate."Pe 2 iunie 2019 am fost anunţat că dosarul a fost închis (... ) Practic, în acest dosar am dovada faptului că am fost interceptat nonstop, nu numai pe telefonul meu, ci şi în maşină, acasă, în birou, la restaurant şi aşa mai departe (...) Am fost acuzat de aproape tot, de la infracţiunea de la abuz în serviciu până la trafic de influenţă şi deturnare de fonduri (...), dar nu au avut probe împotriva mea (...) Nu am simţit că procurorul ar fi fost de rea-credinţă faţă de mine, şi-a făcut treaba, dar ceea ce pot reproşa e că a ţinut atât de mult acest dosar şi nu l-a închis mai devreme, nu trebuia să aşteptăm aproape patru ani", a mai spus Antal Arpad.Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a participat la conferinţa de presă, a declarat că se bucură că adevărul a ieşit la iveală, dar nu poate trece cu vederea faptul că s-a cheltuit multă energie şi bani publici pentru acest dosar."Scopul, bineînţeles, aşa cum noi am bănuit, nu a fost acela decât de a descuraja pe liderii politici maghiari într-o perioadă extrem de importantă, înainte de alegeri, în 2014, apoi în 2016 (...) Este un dosar care acum a fost închis, dar sunt multe alte dosare, dacă mergem şi ne uităm de la Miercurea Ciuc până la Cluj vedem multe dosare foarte, foarte asemănătoare. Dar noi de fiecare dată am respectat legea, nu am acţionat împotriva intereselor publice şi împotriva intereselor statului român (...) Dacă există o suspiciune, instituţiile statului trebuie să verifice acele suspiciuni, dar puteau fi verificate în trei zile, în trei săptămâni sau trei luni, nu era nevoie să ţină până în 2019 (...), deci putea să fie închis acest caz după foarte puţin timp", a spus Kelemen Hunor.Primarul Antal Arpad a fost cercetat într-un dosar legat de atribuirea unor contracte de modernizare a infrastructurii oraşului printr-un credit de 12.000.000 euro de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), fiind acuzat de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice. Mai exact, dosarul viza un împrumut de 12.000.000 euro de la BERD pentru modernizarea oraşului, respectiv modernizarea unor străzi, trotuare, reabilitarea iluminatului public, amenajarea unor piste pentru biciclişti şi amenajarea unor parcări.