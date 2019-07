Baconschi despre cazul prodecanului Facultății de Teologie din București: „Conceptul de viol plăcut este o prostie pe deplin scandaloasă, fără legătură cu învățătura Bisericii”

Dogmele codifică adevărul revelat cu privire la ființa și acțiunea divină în istorie, nu morala curentă. Biserica are însă morala care decurge din Decalog, nuanțată prin Fericirile anunțate de Iisus Hristos. Nu e legalistă, dar nici obligată să privească păcatul drept virtute, sau faptă indiferentă. Or violul este un păcat, pentru că trupul e „templu al Duhului Sfânt”.Există în doctrina ortodoxă despre sexe și condiția feminină grația perenă din episodul BuneiVestiri. Nici măcar pentru a-și alege „vasul” matern al întrupării propriului său Fiu, Dumnezeu nu a contrariat libertatea constitutivă a omului.În etica neo-testamentară, căsătoria e sanctificată prin iubirea reciprocă a soților, prin respectul mutual și prin întrajutorarea lor pe calea progresului spiritual, răsfrânt asupra copiilor. Prin urmare, conceptul de ”viol plăcut” e o prostie pe deplin scandaloasă, fără legătură cu tradiția creștină și învățătura Bisericii.Am tot spus că evoluția culturală a societății – democrație, revoluție digitală, provocări bioetice, polarizare ideologică și altele – îi pretinde Bisericii Ortodoxe redactarea unui catehism actualizat, care să cuprindă sfaturi practice legate de situațiile psihologic și mental dificile cu care se confruntă creștinii veacului 21.Catolicii au avut un aggiormamento încă din anii 1960, iar în anii 2000 au publicat în milioane de exemplare noul lor Catehism. Creștinii nu mai pot răspunde problemelor zilei de azi citând canoane din secolul IV sau VII. Evident, spiritul învățăturii rămâne cel biblico-patristic, însă avem o dramatică nevoie de o abordare pastorală care să includă toate aspectele delicate din societățile noastre complexe, emancipate, parțial secularizate și cam debusolate.Realitățile la care vă referiți reflectă mai puțin substanța tradiției creștine cât inerția unor mentalități forjate în contextul rural, balcanic și post-feudal din care se hrănește, penibil, o anumită misoginie românească (de ea vorbim în cazul celor înclinați să acuze tot femeia, adică victima, de vina pe care o poartă de fapt agresorul ei sexual).Biserica ar trebui să fie prima care apără demnitatea feminină și drepturile femeilor, chiar dacă are și dreptul de a sancționa derapajele feminismului radical, sau barocul taxonomic al „studiilor de gen”. Și chiar o face, căci deplinătatea umană implică egalitatea în vocație mărturisitoare a bărbaților și a femeilor.Nimic mai normal decât faptul că Biserica apără viața, ca dar divin. E firesc pentru ea să condamne avortul – în care vede un pruncucid - chit că ar fi moral să facă o derogare în cazul sarcinilor apărute ca urmare a unui viol, adică a unei flagrante încălcări a libertății, demnității și integrității persoanei agresate.Pe de altă parte, preotul Răducă predă la Teologie, nu la o facultate laică, deci se adresează îndeobște unor studenți care sunt acolo pentru că acceptă din convingere învățătura Bisericii.Problema a apărut nu pentru că, în fundal, a fost amintită viziunea ortodoxă despre sexualitate ca premisă a maternității, ci pentru că s-a făcut asta printr-o serie de formulări nefericite. Dar și pentru că, prin natura cinică a misoginiei exprimate (sub o haină pretins științifică), s-a produs o distorsiune a duhului eclezial, care mizează pe iubire, iertare și comuniune, nu pe antagonizare, condamnare și exclusivism sectar.După mine, preoția e suprema condiție a omului (de asta și vorbește Sf. Petru, într-una dintre Epistolele sale) despre „preoția universală”). Iar preoția sacramentală, de succesiune apostolică, e mai importantă și dăruită cu har decât orice altă ipostază: nu e o meserie, ci o vocație. Prin urmare, preotul trebuie să rămână mijlocitorul comunității în relația liturgică cu Dumnezeu și învățătorul părintesc al fiecărui mirean.Calitatea didactică e secundară, ceea ce nu înseamnă că poate fi iresponsabilă, mai ales când vorbim despre predarea disciplinelor teologice.În măsură este, după cum tocmai am auzit la radio! Doar că mi se pare straniu... E urgent și necesar dialogul Teologie-Științe, ca sursă de reciprocă îmbogățire cognitivă și mai bună deslușire a misterului vieții, însă nu ne dorim „modernizarea” preoției prin confuzia limbajelor: preotul are la îndemână elocința sacră, vastitatea simbolismului biblic, glasul rugăciunii, sfatul duhovnicesc, nu jargonul astrofizicii sau al biologiei.E nevoie ca preoții să se alfabetizeze științific, pentru a putea dialoga cu creștinii care au o asemenea pregătire, sau o mentalitate critic-pozitivistă: cum să formulezi o apologetică post-modernă fără să asimilezi datele majore ale evoluțiilor din științele tari? Asta, repet, n-ar trebui să transforme slujitorii altarelor în savanți cu halat alb, care scriu ecuații pe tablă.La fel de bună, ca oricând, e și smerenia în fața imensității celor necunoscute (personal sau la nivelul speciei). O spun, de pildă, fără să mă rușinez: habar n-am dacă există consens științific asupra ipotezei că estrogenii feminini ar fi cancerigeni. O să caut pe internet, după discuția noastră! Oricum ar fi, adevărul științific e mereu revizuit, contestat, completat, nuanțat...Am notat că purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, dl Vasile Bănescu, s-a delimitat fără echivoc față de cele afirmate la radio de Pr. Răducă. La fel a procedat și profesorul Mircea Dumitru, rectorul Universității București. Două reacții instituționale corecte și prompte, chit că – fiind vară, deci în lipsă de alte subiecte, chestiunea s-a viralizat pe social media, inspirând tot soiul de generalizări superficiale și nedrepte („iată cum sunt preoții!” etc). Se pare că temperaturile ridicate ridică și nivelul umorilor anti-clericale, bine dirijate printr-o parte a presei. Dacă ierarhia BOR va face mai mult de atât, nu știu și nici nu am căderea de a-i da, în acest sens, vreo sugestie. Poate doar aceea de a-și alege cu mai multă finețe membrii Comisiei de Bioetică...