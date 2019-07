O boală care nu are simptome acaparează tot mai mulţi oameni din zonele sărace. E vorba de hepatita C. Pentru a depista bolnavii, autorităţile ar trebui să testeze toată lumea din aceste zone. O astfel de campanie a început în Bucureşti, în cartierele Rahova şi Ferentari. Rezultatele sunt îngrijorătoare: un sfert dintre persoanele cărora li s-au făcut analize sunt infectate cu virusul hepatitei C.