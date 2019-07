Nicolae Robu intervine în scandalul dintre caricaturistul Popa Popa`s și oltenii jigniți

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a scris, marți, pe pagina sa de Facebook, că artistul Ștefan Popa Popa`s a avut doar o „ieșire nepotrivită” atunci când, într-o emisiune la un post local de televiziune a spus despre olteni că sunt „ciururcuri”. Robu spune că nu îi retrage titlul de ambasador cultural al Timișoarei caricaturistului, așa cum i-a cerut președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, olteanul Gigel Știrbu.

„Ștefan Popa Popa’s este un artist genial. Artiștii geniali au, câteodată, ieșiri nepotrivite. A nu se uita ce lucruri urâte a spus (...) despre mine, la un moment, când nu ne prea cunoșteam personal. Nu am avut niciodată pretenția să-și ceară scuze și nici n-o să am. E istorie! Dar, am spus mereu - și rog a se înțelege asta-: Popa’s e Popa’s și Timisoara are enorm de câștigat din faptul că el este cetățean al Timișoarei, cetățean de onoare al Timișoarei, ambasador cultural al Timișoarei. Îi rog pe concitadinii olteni să facă dovada că s-a prins de ei spiritul mai molcom al locului și să-și păstreze calmul”, a scris Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook.

Acesta este convins că „maestrul Popa’s (...) va drege elegant afirmația nepotrivită făcută, probabil, presupun, la supărări cauzate de ceva persoane concrete, nicidecum de olteni în bloc”.

Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă din camera Deputaților, Gigel–Sorinel Știrbu, cere retragerea distincţiei de Ambasador Cultural al Timişoarei acordată lui Ştefan Popa Popa’s, după ce acesta ar fi spus că Timişoara s-a umplut de „ciurucurile din Oltenia".

Printr-o scrisoare deschisă adresată, marți, primarului Timișoarei, Nicolae Robu, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, Gigel–Sorinel Știrbu, cere retragerea titlului de ambasador cultural al Timișoarei acordat lui Ștefan Popa Popa's.

„Prin prezenta scrisoare deschisă, solicit Asociației Capitala Culturală Europeană Timişoara să retragă titlul de ambasador cultural domnului Ştefan Popa Popa’s din cauza afirmaţiilor defăimătoare şi discriminatorii făcute în cadrul unei emisiuni televizate. Concret, domnul Popa a declarat că Timişoara s-a umplut de <toate ciurucurile din Oltenia>”, se arată în documentul citat.

În opinia lui Gigel–Sorinel Știrbu, Ștefan Popa Popa's „ar trebui să lupte pentru prevenirea şi combaterea discriminării la nivelul întregii ţări şi nu să defăimeze cetăţeni după apartenenţa lor locală sau etnică”.

Primarul din Slatina, Emil Moţ, și primarul Craiovei, Mihail Genoiu, au anunțat că vor ceară Consiliului Local retragerea titlurilor de cetățean de onoare acordate artistului Ștefan Popa Popa’S, care i-a numit pe olteni „ciurucuri”.

Caricaturistul Ștefan Popa Popa’s spune însă că afirmaţia i-a fost scoasă din context şi că s-a referit doar la oltenii pe care i-a întâlnit în centrul Timişoarei, acolo unde a stat o săptămână şi a făcut gratuit caricaturi.

„Afirmaţia mea că oltenii sunt <ciurucuri> a fost scoasă din context. Eu am povestit (la un post tv local - n.r.) că am stat o săptămână în Timişoara, acolo unde am făcut gratuit caricaturi. Am spus că au venit să le fac caricaturi olteni care nu au spus <bună ziua> şi nu au cerut voie să se aşeze pe scaun, iar, la final, după ce au văzut caricatura nici măcar nu au spus <mulţumesc>. Îi auzeam în schimb cum stăteau la rând şi vorbeau cu <fusei>, <mă dusei>. Am vorbit despre acele persoane care nu au cei şapte ani de acasă", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

Artistul plastic a mai precizat că nu a intenţionat să jignească oltenii în general şi a subliniat că îi apreciază, dezvăluind că şi mama sa e olteancă şi că are şi prieteni olteni care stau în Banat.

„Şi Oltenia are oameni de valoare. Am prieteni scriitori din Oltenia care stau în Banat, pe care îi apreciez foarte mult, Sunt mulţi oameni de valoare şi în Oltenia. Şi mama mea este din Oltenia. Eu cred că nu au fost corect informaţi cei din judeţul Olt", a mai spus Ştefan Popa Popa's.

În prezent, caricaturistul este cetățean de onoare în 26 de orașe din țară, unde a obținut 100 de premii. Pe plan internațional a fost medaliat de 58 de ori. Este membru al Fundației pentru Știință și Arte a Academiei Cita din Roma și membru al Asociației Artiștilor Plastici (UNESCO), a creat Academia Popa’s, școala românească de caricatură și a publicat caricaturi în principalele ziare și reviste din toată lumea.