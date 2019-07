Oficial. Viorica Dăncilă este candidatul PSD în cursa pentru Cotroceni: Este un vot care mă onorează. Am încredere în mine și în colegii mei / Ea a anunțat sancțiuni pentru social-democrații care critică partidul sau pe ea în public

Premierul Viorica Dăncilă a fost validată, marți, și de Comitetul Executiv al PSD candidat al partidului la alegerile prezidențiale din toamnă, după ce obținuse un prim vot în Biroul Permanent Național. Decizia finală de validare a candidatului va fi luată la congresul PSD din 3 august. Viorica Dăncilă a spus, la finalul ședințelor partidului, că ea crede că are șanșe în fața lui Klaus Iohannis, că are încredere în ea și în colegii săi și că "cetățenii pot avea încredere că este timpul unui președinte al României femeie". De asemenea, Viorica Dăncilă a anunțat că social-democrații care vor critica în spațiul public partidul sau pe ea, în calitate de candidat PSD la prezidențiale, vor fi sancționați, susținând că "orice pas greșit va fi decontat de partid".







UPDATE 17.19 Viorica Dăncilă susține o declarație de presă:





Cred că este pentru prima oară când în cadrul unui Comitet Executiv Național fiecare membru și-a spus părerea, și-a exprimat opinia în legătură cu viitoarea campanie electorală, cu politica de alianță, dar ceea ce este mai important, susținerea pentru candidatura la alegerile prezidențiale.



În CEx colegii au propus adoptarea unei rezoluții care să cuprindă un aspect important pentru partidul nostru, și anume faptul că intrând în logica campaniei electorale este important ca opiniile noastre, fie că ne plac sau nu, în democrație trebuie să își exprime fiecare opinia, dar să fie exprimate în cadrul forurilor statutare.

Cei care vor ieși în spațiul public cu diferite afirmații, opinii care să lezeze partidul sau candidatul la prezidențiale, să fie sancționați în CEx.

Orice pas greșit va fi decontat de partid și trebuie să dăm dovadă de unitate.

Sunt convinsă că fiecare coleg va fi foarte implicat, că PSD are puterea să câștige aceste alegeri și că implicarea fiecăruia va fi un pas spre câștigarea alegerilor.

Am avut un vot pentru candidatul la Președinție. Am propus colegilor să dăm un vot și pentru Liviu Pleșoianu.



În Biroul Permanent Liviu Pleșoianu a avut un vot. Tot în BPN, Gabriela Firea s-a retras din această cursă pentru prezidențiale.



Același vot l-am avut și în CEx.

S-a votat ca eu să reprezint partidul în alegerile prezidențiale.

Este un vot care mă onorează.

Am încredere în mine, în colegii mei, am încrederea că vom câștiga încrederea românilor și că vom putea câștiga.

Vom merge pe un mesaj de încredere, în care să se regăsească marea parte a românilor.

Trebuie să creăm același val de credibilitate pe care l-am avut în 2016.



Eu cred că am șanse pentru că întotdeauna am demonstrat că pentru mine este important consensul, solidaritatea. Și în acest moment de acest lucru au nevoie românii.

Cred că perioada în care împărțim românii în partidul meu și alte partide, în Guvernul meu și alte guverne, trebuie să înceteze.



Cred că pot să demonstrez că o campanie poate fi făcută pe proiecte, pe consens, pe lucruri bune pentru cetățeni, și nu prin jigniri sau violență verbală.



Cred că pot să demonstrez în perioada următoare că un președinte poate fi al tuturor românilor și că țara poate avea un președinte femeie. Dacă am demonstrat că pot face performanță, cred că românii pot vedea că pot avea primul președinte femeie.

Am demonstrat că îmi pot reprezenta țara cu demnitate pe plan extern.

Cetățenii pot avea încredere că este timpul unui președinte al României femeie.

(Întrebată despre Dragnea) Nu ne ajută să ne raportăm la trecut, să aducem în prim-plan anumite aspecte.

Trebuie să ne asumăm istoria acestui partid, pornind de la Gherman, Iliescu.



Din punct de vedere guvernamental, acest Guvern a fost eficient.

OUG 114 a avut și lucruri bune.

Haideți să ne uităm la sectorul construcțiilor, la pensii. S-a greșit că nu a fost înainte un dialog cu toți actorii și am cerut miniștrilor să nu mai vină cu proiecte nediscutate.

Am făcut modificări pe OUG 114.

Am fost singurul prim-ministru care mi-am asumat greșelile și am încercat să le îndrept.

Faptul că eu candidez înseamnă că îmi asum conducerea partidului spre o victorie. Întrebată dacă crede că va avea șanse mai mari decât Iohannis și despre criticile lui Stănescu, care s-a opus candidaturii:

UPDATE 17.13. Ședința CEx s-a încheiat.





Gabriela Firea anunță că Viorica Dăncilă este candidatul PSD la prezidențiale, iar ea s-a retras din cursă:

Am venit în fața colegilor și având în vedere că nu s-a creat susținerea, mi s-a părut normal să anunț că mă retrag din această cursă, care avea oricum final așteptat. Mi se pare normal ca de azi să punem punct acestei dezbateri. Impresia era creată și nu era normal să avem aceste dialoguri care pot deveni tensionate.

În afară de sondaje, există și alte criterii - susținerea organizațiilor.

E ca la olimpiadă - ai câștigat, continuă, ai pierdut, continuă.

M-am retras și ca să nu fiu acuzată că PSD a pierdut din cauza mea, să fiu acuzată de orgoliu personal. Eu țin la această echipă.



Surse din PSD au precizat pentru Mediafax că au fost două voturi împotrivă - al liderului PSD Olt, Paul Stănescu și al președintelui PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. De altfel, cei doi lideri PSD au votat împotriva candidaturii lui Dăncilă la Cotroceni și în Biroul Permanent Național.La finalul Biroului Permanent Național al PSD, Dumitru Buzatu afirma că l-a susţinut pe Liviu Pleşoianu pentru a fi candidatul la prezidenţiale deoarece "este purtătorul unor valori de stânga”, "care animă mai mult membrii şi susţinători ai PSD”. El a mai spus că cel mandatat să candideze va fi sprijinit de partid. Acesta a mai afirmat că Paul Stănescu a decis să susţină un alt candidat din partea social-democraţilor pentru prezidenţiale deoarece "ar maximiza şansele PSD”.Viorica Dăncilă a avut cale liberă să candideze pentru Cotroceni după ce și primarul Capitalei, Gabriela Firea, rămasă fără susținere, și-a anunțat colegii în ședința Biroului Permanent Național că își retrage candidatura. "Poate va veni și vremea mea. (...) O să respect decizia colegilor. Dacă ei nu cred în această variantă (candidatura sa - n.r.), este bine să respect decizia lor. Și eu sunt convinsă că odată cu această decizie colegii își vor asuma și rezultatul la prezidențiale, finalitatea lor", declara Firea înaintea ședințelor PSD.Viorica Dăncilă, care a cerut susținerea ALDE și Pro România pentru susținerea candidatului PSD la Cotroceni, spunea înaintea ședinței că orice candidatură trebuie să fie susținută de un vot în partid. ”Bineînțeles că sprijnul ALDE și Pro România este important, dar PSD este hotărât să meargă în aceste alegeri și nu numai să intre in turul doi, ci să le și câștige”, a spus liderul partidului.Dăncilă a declarat, luni seară, că așteaptă până în 3 august un răspuns de la Călin Popescu Tăriceanu și de la Victor Ponta cu privire la susținerea unui candidat PSD la prezidențiale. Decizia are loc în urma discuției pe care liderul PSD a avut-o cu liderii ALDE și Pro România la Vila Lac.Ponta a dezvăluit, luni seară, că premierul i-a propus să susţină candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, iar el a spus că nu există un răspuns nici pozitiv, nici negativ, pentru că vrea să ştie care este "planul ca lucrurile să meargă bine". Ponta a apreciat, la TVR1, că la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD Viorica Dăncilă va fi desemnată drept candidatul la prezidenţiale. El a adăugat că dialogul va continua, "dacă este cazul", adăugând că un candidat susţinut de PSD, ALDE şi Pro România va intra în turul II al alegerilor prezidenţiale. "În primul rând, doamna Dăncilă mi-a spus în particular ceea ce a spus şi în public, că ar vrea să susţinem toţi un singur candidat, dar, sigur, de la PSD. Domnul Tăriceanu spune: vreau să susţinem un singur candidat, pe domnia sa. Iar eu spun: explicaţi-mi de ce să fac acest lucru. Argumentul doamnei Dăncilă a fost ca să intre un candidat de stânga în turul II", a explicat Ponta, potrivit Agerpres.