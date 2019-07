Tudorel Toader a cerut de la Ministerul Justiției un autocar pentru Universitatea "Al. I. Cuza". Birchall îl refuză: Fără cuvinte

"Am primit această solicitare, am răspuns instituțional: Nu. Pentru că așa am considerat, nu”, a declarat ministrul Justiției, citat de Mediafax.Întrebată cum vede cererea lui Toader, Birchall a răspuns: "Fără cuvinte. Nu avem automobile pe care să le dăm. Ce să onorez?”.Tudorel Toader a cerut Ministerului Justiţiei să i se pună la dispoziţie gratuit, din patrimoniul Agenţiei Naţionale a Bunurilor Indisponibilitate (ANABI), un autocar pentru universitate, "în vederea optimizării bunei desfăşurări a activităţilor cu studenţii, precum şi a unor proiecte prioritare ale Universităţii", a scris G4Media . În aceleași condiții, Toader a cerut și o mașină pentru o instituţie parteneră - Biblioteca Universitară Mihai Eminescu din Iași. ANABI este în subordinea Ministerului Justiției.