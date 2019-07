[P] 500.000 de lei pentru proiecte de responsabilitate socială. Ultimele zile pentru înscrierile în programul Raiffeisen Comunități, ediția 2019

Programul de granturi se află deja la cea de-a IX-a ediție și, an de an, concursul de proiecte de responsabilitate socială răsplătește munca a sute de voluntari care își propun să schimbe în bine viața comunității în care trăiesc.Ca și anul trecut, vedetele programului vor fi proiectele de educație non-formală, cu accent pe educația financiară, antreprenorială, civică sau profesională.În ultimul an, mii de copii din centrele de plasament au beneficiat de ajutor la temele pentru școală și de cursuri de educație non-formală, prin metode inovative. Acest lucru înseamnă ședințe interactive de pregătire sau recuperare școlară, ateliere creative de dezvoltare personală sau de cultură generală, tabere de dezvoltare personală la munte și la mare, excursii sau cursuri vocaționale în afara centrelor de plasament, vizite de orientare profesionale, cursuri de calificare, stagii de practică sau chiar sprijin pentru angajare. Proiectul a fost posibil prin implicarea celor de la Asociația Ajungem Mari, cu ajutorul grantului oferit de Raiffeisen Bank. Alți zeci de copii nevăzători au învățat să folosească tehnologia modernă cu ajutorul unor laptopuri de ultimă generație, dotate cu sintetizator de voce. Elevii au învățat să-și scrie singuri proiectele și să citească, asistați de calculator. Cu șapte astfel de computere au fost dotale școlile pentru nevăzători din România, după ce Asociația Cartea Călătoare a primit finanțare prin grantul Raiffeisen Comunități.Acestea sunt doar două din cele 10 proiecte care au primit, în total, în 2018, aproape 100.000 de euro pentru ca ideile să devină realitate.Programul se desfășoară și anul acesta în perioada 1 iulie - 1 octombrie 2019, iar la final se vor acorda finanțări nerambursabile de 500.000 lei, pentru proiecte educaționale desfășurate în comunitățile în care banca este prezentă.În ediția din acest an prioritate vor avea, din nou, proiectele din domeniul educației non-formale - financiară, antreprenorială, civică sau profesională. Valoarea granturilor a crescut la 50.000 lei pentru fiecare proiect, iar finaliștii își vor prezenta și susține ideile în fata unei comisii formate din experți în proiecte comunitare.„De nouă ani organizam programul de granturi Raiffeisen Comunităti prin care ne-am propus să ne implicăm în comunitățile locale și să ajungem în locurile în care e mai multă nevoie de educație non-formală și putem avea rezultate. Investim așadar în educație, cu responsabilitate și cu gândul la ziua de mâine” a spus Corina Vasile, Director Comunicare și Relații Publice la Raiffeisen Bank.Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale de dimensiuni mici și medii și instituțiilor de învățământ din Romania, care își propun dezvoltarea de proiecte de educație non- formală și care au minimum doi ani de funcționare la momentul înscrierii. Proiectele trebuie să se desfășoare pe o perioada cuprinsă între patru și doisprezece luni, iar rezultatele estimate sa fie măsurabile și să aducă schimbări pozitive în comunitățile în care sunt implementate.• 1 iulie – 1 august 2019 - depunerea proiectelor, prin completarea si trimiterea unui formular standard, disponibil online (https://raiffeisencomunitati.ro/grantwizard/granturi);• 2 august - 22 august 2019 – verificarea eligibilității proiectelor înscrise, realizată de către Asociația pentru Relații Comunitare;• 23 august – 19 septembrie 2019 – evaluarea proiectelor eligibile de către voluntari Raiffeisen Bank;• 23 septembrie–27 septembrie 2019 – sesiuni de susținere a proiectelor finaliste în fața un juriu extern, format din experți în evaluarea de proiecte comunitare.• 1 octombrie – anunțarea proiectelor câștigătoareÎnscrierile proiectelor au loc din 1 iulie până în 1 august 2019 și se fac online, pe paginaunde se găsește și regulamentul de participare.