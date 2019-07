​​VIDEO Sute de oameni ar fi urmărit concertul Bon Jovi fără să plătească, din curtea Palatului Parlamentului

"Ceva frumos, neaoș, românesc. Dealul Parlamentului, acolo unde plătitorii de bilete nu au acces, e plin de oameni. Sute, după estimarea mea. Cu jandarmi printre ei. Cum au intrat acolo oamenii? Ce părere au organizatorii, dar mai ales Jandarmeria Română, care gestionează accesul în curtea Parlamentului, ar fi interesant să aflăm", se arată într-un mesaj publicat pe Facebook de Oana Gheorghiu, vicepreședinte al ONG-ului „Dăruiește viață”, aflată printre participanții la cel de-al doilea show susținut de formația americană în București, după cel din 2011.









"Am întrebat un jandarm ce fel de bilet era necesar pentru a avea acces gratuit cu mașina și super poziție la concert. Să fii trecut în tabel, mi-a spus. Nesimțirea politicienilor e fără limite, căci nici măcar un bilet la concert nu plătesc și nici cu prostimea nu vor să se amestece. Mă întreb în ce țară, Parlamentul e folosit pentru a vedea moca un astfel de concert? Jandarmeria Română trebuie să explice situația acestui eveniment organizat în Curtea Parlamentului, cu resurse publice", a mai scris aceasta.









Aceasta a publicat și o înregistrare video în care zeci de mașini ies din Curtea Parlamentului, după concert.Concertul susținut duminică seară de trupa Bon Jovi a încheiat segmentul european al turneului de promovare pentru albumul "This House is Not For Sale".