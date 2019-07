Baia Mare: Mai mulți piranha au fost prinși de pescari în apele barajului Firiza

Cei care au fost la pescuit în acest sfârșit de săptămâna, zona Firiza-Baraj din Baia Mare, au avut parte de surprize, prinzând mai mulți pești piranha, potrivit sursei citate.„Aseară cand am fost la pescuit am avut ocazia să prind si eu un Piranha la barajul Firiza, am auzit că au fost prinși mai mulți pești, e o surpriză pentru mine dar mă gândesc la consecințe deoarece sunt turiști care fac baie, iar acest pește este recunoscut pentru ferocitatea și dinții săi foarte ascuțiți”, a spus un pescar.Acești pești cunoscuți pentru ferocitatea lor sunt originari din America de Sud, ei putând fi crescuți și în acvarii. Ei se găsesc la vânzare în România și este posibil să fi fost eliberați în sălbăticie de cineva care i-a ținut anterior într-un acvariu.