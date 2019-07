Cătunul din România unde mai trăiește un singur om. „Gheorghe e învățat să stea singur acolo. Mai trecem pe la el când urcăm în sat”

Cătunul Preveciori aparține de comuna Băuțar și se află izolat în Masivul Poiana Ruscă. Un drum forestier de aproximativ 13 kilometri este singura legătură cu satul în care, în trecut, toate cele 15 case erau locuite. Acum, în cătunul din județul Caraș-Severin mai locuiește o singură persoană. Este vorba de Gheorghe Dăbuceanu, care și-a petrecut toți cei 65 de ani din viață în acest sat rupt de lume.

„Acolo (n.r. în Preveciori) au fost mai mulți oameni. Unii s-au mutat, alții au decedat. Doar Gheorghe a mai rămas. Preveciori se află la vreo 13 kilometri distanță de primărie și poți să ajungi în sat doar cu jeep-ul, este între dealuri. În total, 15 numere de casă sunt trecute în registrul agricol, cele mai multe sunt sălașuri vechi, case bătrânești. Recent, au început să se mai facă case acolo de către persoane mai tinere, care vin din când în când să se relaxeze. Le place zona, că e aer curat", a declarat, corespondentului Mediafax, primarul comunei Băuțar, Romulus Bărbescu.

În ceea ce-l privește pe unicul locuitor din Preveciori, primarul comunei Băuțar spune că a rămas singur în sat după ce nevasta l-a părăsit pentru a se căsători cu un alt bărbat, iar tatăl și fratele i-au murit.

Gheorghe Dăbuceanu își petrece toată ziua având grijă de cei peste 15 cai și două vaci. Semnal la telefon are prea puțin, iar cu ajutorul unui mic panou, reușește să aibă energie electrică într-o cameră.

„Gheorghe are un teren și am vrut să-l atragem, să-i facem o căsuță în comună, dar nu a vrut să vină, îi place între munți. Are grijă de vreo 15 - 18 cai sălbatici și vreo două vaci", a declarat Romulus Bărbescu.

Primarul comunei Băuțar a afirmat că, în acest moment, instituția derulează un proiect în cadrul căruia se încearcă montarea unor panouri fotovoltaice de dimensiuni mai mari pe casa lui Gheorghe Dăbuceanu, astfel încât singurul locuitor din Preveciori să aibă energie electrică în toată locuința.

„Preotul din comună i-a adus un panou mai mic, cu ajutorul căruia are un singur bec. Noi vrem să instalăm panouri fotovoltaice mai mari pe casa lui Gheorghe, în cadrul unui proiect european. Sperăm ca în acest an să putem face ce ne-am propus", a declarat Romulus Bărbescu.

Printre cei care vin în vizită la Preveciori se numără Petrișor Tamaș, care a ridicat o casă în sat după ce vechea locuință din lemn a bunicilor a ars.

„Preveciori este locul meu de naștere, bunicii mei acolo au crescut. Împreună cu un unchi și un verișor ne-am unit și am făcut altă casă în locul celei vechi care a ars și mergem din când în când la Preveciori. Gheorghe stă la vreo doi kilometri distanță de casa mea, este învățat să stea singur acolo. Mai trecem pe la el când urcăm în sat, și el vine pe la noi. Eu am teren foarte mult acolo, în Preveciori, i-am dat o bucată și unui prieten să-și construiască o casă. Am copilărit în zonă și îmi place că este aer curat, mă relaxez. După toată agitația de zi cu zi, este foarte bine să te retragi măcar o dată pe săptămână acolo, în liniște", a declarat, corespondentului Mediafax, Petrișor Tamaș.

Cătunul Preveciori se află la o altitudine de peste 1.000 de metri, în Masivul Poiana Ruscă, și aparține de comuna Băuțar, formată din patru sate, în total.