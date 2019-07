Bărbat, prins la volan cu un permis emis de Republica Socialistă România. Șoferul s-a ales cu dosar penal

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, mașina condusă de bărbatul de 68 de ani a fost oprită pe DJ 178A, în comuna Todirești. Localnicul a prezentat un permis de conducere categoriile B și C eliberat în anul 1971 de Republica Socialistă România, însă neactualizat.Bărbatul a declarat că nu are alt permis de conducere și nu a știut că nu are dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice.Polițiștii au constatat și că mașina are inspecția tehnică periodică expirată și nu este asigurat RCA, motiv pentru care bărbatul de 68 de ani a fost sancționat contravențional. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.