Leo de la Strehaia a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de înșelăciune

"Clientul meu a fost reținut pentru 24 de ore, acuzațiile sunt pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Este acuzat că a luat o marfă de la o anumită societate, plata nu a ajuns încă la scadență, dar a fost formată plângerea și în acest moment s-a luat măsura reținerii. Mâine va fi dus la audieri, la orele 11.00, în calitate de inculpat. A prezentat exact cum au stat lucrurile, a dat o declarație destul de complexă, au durat vreo trei ore și ceva audierile, noi apreciem că nu este infracțiune, repet, a fost luată o marfă cu plata la termen , termenul expiră peste 32 de zile. Sub acest aspect, nu apreciem că ar putea să existe infracțiunea de înșelăciune, dar vom vedea . Se administrează probe, s-au efectuat percheziții. Vom vedea cum va fi administrat probatoriul în continuare", a declarat Ioan Andrei Necea, avocatul acestuia.Avocatul a precizat că fiul lui Leo de la Strehaia este vizat în continuare de anchetă, are calitatea de complice, dar este cercetat în stare de libertate.Luni seară, fiul acestuia a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de înșelăciune, dar procurorii nu au propus arestarea preventivă.Tânărul de 25 de ani, împreună cu un alt bărbat, ar fi păcălit un afacerist să le livreze 150 de aparate de aer condiționat după ce s-au prezentat sub identități false, prejudiciul în cauză fiind de 300.000 de lei.Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigarea Criminalității Economice a Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.