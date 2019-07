Corina Corbu, validată de CSM în funcţia de preşedinte al Instanţei supreme

Cine este judecătoarea Corina Corbu





În vara anului trecut, judecătoarea Corina Corbu a fost achitată definitiv de instanţa supremă într-un dosar de corupție în care a fost judecată alături de magistraţii Gabriela Bîrsan şi Iuliana Puşoiu. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reluarea activităţii sale în cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a ICCJ, după ce fusese suspendată, în iulie 2014, ca urmare a trimiterii în judecată. În iulie 2018, la două luni de la decizia definitivă de achitare, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a Corinei Corbu în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ a instanței supreme, pe o perioadă de trei ani.





Este pentru prima oară când decizia desemnării conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) este luată de Secția de Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele României fiind exclus din procedură, notează Mediafax.Șefa Instanței Supreme a declarat că nu poate valida o candidatură care nu îndeplinește condițiile legii și că nu a fost consultată în momentul demarării procedurii de numire a conducerii ÎCCJ. "Eu mi-am expus punctul meu de vedere. Nu pot să validez o candidatură care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Orice persoană poate să o conteste", a spus Cristina Tarcea, la ieșirea de la interviul desfășurat la CSM pentru numirea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție.Mandatul Cristinei Tarcea la conducerea instanței supreme va expira în luna septembrie, iar aceasta nu și-a depus candidatura pentru un nou mandat. Întrebată de ce nu mai candidează, Cristina Tarcea spunea că experiența la conducerea instanței supreme a făcut-o să își dorească să trăiască "printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație"."Ce am văzut, ce am trăit și ce am simțit m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație. Acesta este răspunsul sincer".