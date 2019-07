Corina Corbu, singurul candidat la șefia instanței supreme: Au existat dificultăți în comunicarea Înaltei Curți și s-a imprimat un anumit grad de lentoare

Corina Corbu, singurul candidat pentru postul de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care la această oră susține interviul la CSM, a adus critici actualei conduceri a instanței, susținând că au existat dificultăți în comunicarea cu celelalte instanțe de judecată, dar și cu anumite instituții, ceea ce "a imprimat un grad de lentoare în procesul de modernizare".

"Au existat anumite dificultăți, spun eu, în comunicarea Înaltei Curți atât în interiorul instanței, cât și în exterior. Au fost sesizate și anumite dificultăți și în colaborarea Înaltei Curți atât cu instanțele de judecată și, uneori, și cu anumite instituții. Toate aceste aspecte, în opinia mea, au imprimat un anumit grad de lentoare procesului de modernizare a instanței supreme, însă am considerat că acest lucru se datorează într-un fel sau altul și nu aș personaliza, pur și simplu așa a fost conjunctura, acestea au fost provocările, astea sunt rezultatele", a declarat Corina Corbu, la interviul de la Secția de Judecători a Consililui Superior al Magistraturii, potrivit Mediafax.

Printre dificultățile cu care se confruntă instanța suprenă, ea a enumerat volumul excesiv de muncă, întârzieri, lipsa unor aplicații informatice, dificultăți în comunicare și cu instanțele de judecată.

Corina Corbu a vorbit și despre problema sediului instanței supreme și a adus mai multe critici actualei conduceri.

"Am avut în vedere ultimul raport dat publicității de Comisia Europeană: resursele umane inadecvate, cele materiale, sediul ICCJ e o problemă veche, dar mereu actuală, făra rezolvarea acestei probleme nu putem face treabă. Președintele este cel care trebuie să imprime principalele direcții ale ICCJ, președintele trebuie să propună direcțiile aplicabile oricărei secții. Trebuie să se asigure că toate deciziile sunt acceptate în mod corect, uneori lucrurile au fost trimise într-un mod cu tensiuni. Președintele e cel care trebuie să asculte și să valorifice resursele umane, experiență profundă. Eu cred că toate cele 4 secții trebuie să-și desfășoare activitatea într-un sediu nou, comunicarea între judecătorii celor 4 secții trebuie să fie una reală. Deși a fost pe agenda conducerii ÎCCJ, cred că ar trebui să se găsească o rezolvare. E o problema de 20 de ani asta cu mutatul, acest sediul impropriu a condus la deteriorarea actului de justiție", a completat judecătorul.

Mandatul Cristinei Tarcea la conducerea instanței supreme va expira în luna septembrie, iar aceasta nu și-a depus candidatura pentru un nou mandat. Întrebată de ce nu mai candidează, Cristina Tarcea spunea că experiența la conducerea instanței supreme a făcut-o să își dorească să trăiască "printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație". "Ce am văzut, ce am trăit și ce am simțit m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație. Acesta este răspunsul sincer".





Cine este judecătoarea Corina Corbu





În vara anului trecut, judecătoarea Corina Corbu a fost achitată definitiv de instanţa supremă într-un dosar de corupție în care a fost judecată alături de magistraţii Gabriela Bîrsan şi Iuliana Puşoiu. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reluarea activităţii sale în cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a ICCJ, după ce fusese suspendată, în iulie 2014, ca urmare a trimiterii în judecată. În iulie 2018, la două luni de la decizia definitivă de achitare, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a Corinei Corbu în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ a instanței supreme, pe o perioadă de trei ani.