UPDATE Judecătoarea Corina Corbu, singurul candidat pentru șefia instanței supreme, susține astăzi interviul la CSM: Nu am niciun motiv de îndoială. Sunt pregătită

"Da, sunt pregătită. Eu nu am niciun motiv de îndoială, cel puțin eu nu cunosc un asemenea motiv, așa că sunt pregătită. Nu, nu îmi doresc preluare, nu e o chestiune de dorință. Vom vedea (dacă va fi un mandat greu -n.r.)", a declarat Corina Corbu, la sosirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.

În 3 iulie, Curtea Constituțională a admis conflictul Parlament-Înalta Curte de Casație și Justiție pe tema completurilor de 3 judecători. Consecința: dosarele înregistrate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și soluționate de aceasta în primă instanță până în ianuarie 2019 urmează să fie rejudecate, în măsura în care nu au devenit definitive. În acest context, președintele CSM, Lia Savonea, a anunțat recent că va convoca Secția pentru judecători a Consiliului pentru a stabili responsabilitatea conducerii instanței supreme și, probabil, va fi dispus un control al Inspecției Judiciare. Ea a susținut că trebuie să existe ''un grad de exigenţă şi rigoare la un standard ridicat'' în ceea ce priveşte conduita managerială a Înaltei Curți.



În replică, Cristina Tarcea afirma că președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, "tânjeşte" de mult la revocarea conducerii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a numi în loc persoane "mai puţin predispuse la independenţă faţă de dânsa. "Doamna Savonea are încredere în opiniile juridice ale domnilor Stan și Deliorga. Eu am încredere în experienţa în drept a judecătorilor Morar și Pivniceru. Doamna Savonea tânjește de mult la revocarea conducerii ICCJ pentru a numi în loc persoane mai puțin predispuse la independență față de dânsa".



Cine este judecătoarea Corina Corbu



În vara anului trecut, judecătoarea Corina Corbu a fost achitată definitiv de instanţa supremă într-un dosar de corupție în care a fost judecată alături de magistraţii Gabriela Bîrsan şi Iuliana Puşoiu. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reluarea activităţii sale în cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a ICCJ, după ce fusese suspendată, în iulie 2014, ca urmare a trimiterii în judecată. În iulie 2018, la două luni de la decizia definitivă de achitare, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a Corinei Corbu în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ a instanței supreme, pe o perioadă de trei ani.

Interviul pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție este programat de la ora 10.00 la Secția pentru judecători a CSM.Potrivit anunţului CSM, interviul constă în susţinerea planului managerial şi verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, fiind vizate capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung etc. De asemenea, Secţia pentru judecători va verifica şi cunoştinţele specifice funcţiei de preşedinte al ICCJ, după care va înainta propunerea președintelui Klaus Iohannis, pentru semnarea decretului de numire.Judecătoarea Corina Corbu este singurul candidat pentru acest post.Mandatul Cristinei Tarcea la conducerea instanței supreme va expira în luna septembrie, iar aceasta nu și-a depus candidatura pentru un nou mandat. Întrebată de ce nu mai candidează, Cristina Tarcea spunea că experiența la conducerea instanței supreme a făcut-o să își dorească să trăiască "printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație". "Ce am văzut, ce am trăit și ce am simțit m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație. Acesta este răspunsul sincer".Tarcea mai spunea că asaltul la care a fost supusă instanța supremă a determinat-o de mult timp să mediteze la ideea dacă merită sau nu mai merită să își ducă mai departe mandatul: "Și am spus