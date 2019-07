Un medic psihiatru din Constanța acuză că a fost agresat de către un polițist local, pentru că a vrut să oprească hingherii să folosească arma cu tranchilizante lângă pacienți

Un medic psihiatru de la Spitalul Clinic de Urgență Constanța acuză că a fost agresată de polițiștii locali după ce a încercat să oprească un echipaj de ecarisaj să tragă cu arma cu tranchilizante în câinii aflați în curtea instituției, în prezența persoanelor cu tulburări psihice, relatează Replica de Constanța. Diana Cârjaliu, medic şef Secţia de Neuropsihiatrie, are acum mâna în gips și spune că va depune o plângere penală.

Scandalul a început pe 10 iulie, când o autoutilitară a SC Felina VET SRL, firma care are contract cu Primăria Constanţa pentru a strânge câinii maidanezi de pe domeniul public al oraşului, însoţită de un echipaj al Poliţiei Locale, a intrat în curtea Secţiei de Neuropsihiatrie Palazu Mare.

Potrivit medicului şef Diana Cârjaliu, hingherii nu s-ar fi oprit la poarta de acces şi nu s-ar fi legitimat. Ba mai mult, paznicul ar fi fost indus în eroare de faptul că pe utilitara echipei de ecarisaj este inscripţionat cu litere mari cuvântul „Ambulanţă”.

Medicul spune că în momentul în care echipajul de ecarisaj se pregătea să prindă trei câini maidanezi, care obişnuiesc să stea prin curte, în parcul unităţii medicale se aflau mai mulţi pacienţi şi cadre medicale. Când a încercat să oprească hingherii, potrivit Dianei Cârjaliu, un polițist i-a sucit mâna și a împins-o.

„Au intrat fără să se legitimeze, fără să îi spună paznicului cine sunt iar aceştia să îi trimită la mine, să văd exact ce documente au. Eu eram în instituţie, m-au informat colegii şi am ieşit. Este totuşi o instituţie medicală, funcţionăm după anumite reguli. Mi s-a spus că sunt de la primărie şi au venit să adune câinii. Am încercat să le explic că nu este domeniu public, că trebuie să îmi arate nişte acte. În timp ce vorbeam cu unul dintre poliţiştii locali, un angajat de la ecarisaj a scos o armă cu tranchilizant şi printre noi - eram mai mulţi oameni adunaţi! – a ochit şi a tras într-un câine. De faţă cu pacienţii, cu riscul să provoace o trauma emoţională, cu riscul să îi rănească. M-am îndreptat spre el, spunându-i că nu poate să folosească arma. În acel moment, unul dintre poliţiştii locali m-a prins de braţ şi m-a împins, mi-a sucit mâna, spunându-mi că nu am voie să pun mâna pe armă. Eu nu aveam voie să pun mâna pe armă, dar el avea voie să tragă?!”, a declarat dr. Diana Cârjaliu.

Medicul şef al secţiei a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe unde i-a fost pusă în gips mâna şi a primit 7 – 10 zile de îngrijiri medicale, urmând tratament şi existând posibilitatea să aibă nevoie, ulterior, de fizioterapie.

Ulterior celor întâmplate, dr. Cârjaliu a spus că este hotărâtă să depună plângere penală, considerând că au fost încălcate prevederile legale: atât prin faptul că s-a intrat în incinta instituţiei fără acordul ei, pentru faptul că s-a folosit arma cu tranchilizant în prezenţa pacienţilor, aceştia fiind puşi în pericol, pentru abuz în serviciu şi acte de violenţă/ultraj etc.

Contactaţi de „Replica de Constanţa”, reprezentanţii Poliţiei Locale Constanţa au spus că spaţiul unde s-a acţionat este de „utilitate publică”, „medicii veterinari erau echipaţi iar autoutilitara era inscripţionată corespunzător, acţionându-se în cadrul legal”. Totodată, aceştia urmează să pună la dispoziţia organelor de anchetă, dacă le va fi solicitat, toate detaliile necesare.

De asemenea, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Cătălin Grasa, a solicitat atât administraţiei locale, cât şi firmei de ecarisaj să transmită un calendar al acţiunilor, pentru ca situaţiile în care pacienţii şi angajaţii unităţii spitaliceşti sunt expuşi unor astfel de acţiuni să fie prevenite.

”Se pare nu numai că nu aveau permisiunea să intre în curtea spitalului și să folosească arma cu tranchilitzant, dar nici nu mai este valid contractul cu Primaria ce le permitea activitatea de capturare a câinilor comunitari”, au transmis reprezentanții Federației.