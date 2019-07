Profesori universitari, experți și reprezentanți ai societății civile cer înființarea unei Comisii comune a Camerei şi Senatului pentru revizuirea Constituţiei: Festina lente!

„În lipsa unei astfel de comisii și a unei dezbateri extinse cu privire la conţinutul modificărilor propuse, la nivelul întregii societăţi, există riscul de a trece cu vederea sau de a trata cu lejeritate impactul unor soluţii constituţionale de substanță. Iar atunci când avem de-a face cu decizii fundamentale de politică constituțională, acest risc este prea mare pentru o societate care urmărește să își consolideze democrația și să asigure buna guvernare”, se arată în acest apel, semnat printre alții de Marius Bălan, conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Lucian Bojin, conf. univ. dr., Facultatea de drept, Universitatea de Vest din Timişoara, Cosmin Cercel, lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Nottingham sau Ioan Stanomir, prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti.Semnatarii argumentează că „revizuirea Constituţiei este un subiect de interes public major oriunde în lume” și „orice modificare adusă arhitecturii constituţionale a statului are un impact substanțial asupra raporturilor instituţionale dintre autorităţile publice și, invariabil, asupra societății în ansamblul său”.Iată mai jos acest apel, alături lista semnatarilor, care rămâne deschisă:„Apel către senatorii și deputații din Parlamentul României - Festina lente!Cadre didactice, specialişti şi pasionaţi de drept constituţional, precum și reprezentanți ai societății civile din România le solicită senatorilor și deputaților din Parlamentul României să ia în considerare înfiinţarea unei Comisii speciale comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului pentru analiza şi dezbaterea propunerilor legislative privind revizuirea Constituţiei.Cu scopul de a transpune în textul constituțional voința populară exprimată la referendumul consultativ din 26 mai 2019, în Parlamentul României au fost înregistrate propunerile legislative de revizuire a Constituției Pl-x nr. 332/2019 şi Pl-x nr. 331/2019. Ambele vizează tezele care au fost supuse consultării publice prin referendum: interzicerea amnistiei şi a graţierii pentru infracţiuni de corupţie, interzicerea adoptării ordonanțelor de urgență în domeniile infracţiunilor, pedepselor şi organizării judiciare, precum şi extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională. Totodată, cele două propuneri înglobează şi Pl-x nr. 237/2019, cunoscută în spaţiul public drept iniţiativa „fără penali în funcţii publice.”Revizuirea Constituţiei este un subiect de interes public major oriunde în lume. Orice modificare adusă arhitecturii constituţionale a statului are un impact substanțial asupra raporturilor instituţionale dintre autorităţile publice și, invariabil, asupra societății în ansamblul său. Din acest motiv, în opinia semnatarilor acestui apel, este necesară o dezbatere chibzuită, deopotrivă fundamentată științific și transparentă, cu privire la modificările constituţionale care se află acum pe agenda Parlamentului României.În acest context, dictonul latin „grăbeşte-te încet!” este perfect aplicabil. În spațiul public, au fost aduse critici practicii abuzive a legiferării prin ordonanțe, știut fiind faptul că „graba strică treaba.” Nu ne permitem luxul ca aceeaşi critică să umbrească însuşi procesul de revizuire a Constituției prin care se caută cele mai bune soluţii constituţionale pentru corectarea mecanismului de adoptare a ordonanţelor de urgenţă.Înfiinţarea unei Comisii speciale comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului României pentru revizuirea Constituţiei poate asigura atât rapiditatea procesului decizional, cât şi coerenţa, transparenţa şi consistenţa acestuia. Comisia specială comună poate analiza deopotrivă cu atenţie şi cu celeritate modificările constituţionale preconizate, laolaltă cu toate efectele posibile şi eventualul impact asupra bunei funcţionări a autorităţilor publice.Comisia specială ar urma să solicite contribuţii de specialitate din partea experţilor din mediul academic şi cel asociativ, respectiv din partea tuturor autorităţilor publice interesate. Un astfel de proces, fără a echivala cu un veritabil Forum Constituţional, ar aduce robusteţe procesului decizional privind revizuirea Constituţiei, rezultând în formularea unui text precis, predictibil şi stabil, conform standardelor impuse de Comisia de la Veneția, cât și de jurisprudenţa Curţii Constituţionale.În lipsa unei astfel de comisii și a unei dezbateri extinse cu privire la conţinutul modificărilor propuse, la nivelul întregii societăţi, există riscul de a trece cu vederea sau de a trata cu lejeritate impactul unor soluţii constituţionale de substanță. Iar atunci când avem de-a face cu decizii fundamentale de politică constituțională, acest risc este prea mare pentru o societate care urmărește să își consolideze democrația și să asigure buna guvernare.Semnatari, în ordine alfabetică:Marius Balan, conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IașiLucian Bojin, conf. univ. dr., Facultatea de drept, Universitatea de Vest din TimişoaraCosmin Cercel, lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din NottinghamMiron Damian, comentator/analist politic, neafiliatBogdan Dima, lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din BucureștiDacian Dragoș, prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-NapocaCristian Ducu, expert în etică aplicată şi politici publice, neafiliatManuel Guțan, prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuGeorge Jiglău, lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-NapocaRadu Nicolae, expert anticorupţie, neafiliatVlad Perju, prof. univ. dr., Boston College şi Harvard Law SchoolIoan Stanomir, prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din BucureştiMihaela Şerban, conf. univ. dr., Ramapo College din New JerseyCodru Vrabie, trainer, consultant şi activist pe teme de bună guvernare, neafiliatAsociația #activAG, PiteştiAsociația Aradul Civic, AradAsociația Bihorul Civic, OradeaAsociaţia „Dăruieşte Viaţă,” BucureştiAsociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România—Comitetul Helsinki (APADOR-CH), BucureştiAsociația „Platforma România 100,” BucureştiAsociaţia ProCivic, Baia MareAsociaţia Reset, IaşiAsociația Rezist, ZürichAsociația „Voci pentru Democrație și Justiție” (VeDem Just), BucureştiCentrul GlobalFocus, BucureştiCentrul pentru Studiul Democraţiei, Cluj-NapocaFederația „Inițiativa Timișoara”Fundaţia „Alături de Voi,” IaşiFundaţia Terra Mileniul III, BucureştiGeeks for Democracy, BucureştiInițiativa România, BucureştiAcțiunea Civică GalațiAlba Iulia CivicăCanada Save RoșiaCorupția UcideCuza Vrea Dreptate, IașiDiaspora Franța solidară cu RomâniaDiaspora MilanoGrupul Civic Cetățean ImplicatGrupul Civic Madrid RoProtestatari Pro Democrație LondraRezist BerlinRezist BilbaoRezist BudapestaRezist ConstanțaRezistența din DiasporaRezist DublinRezist GalațiRezist IașiRezist Ingolstadt. Și eu sunt din RomâniaRezist LyonRezist MarseilleRezist MilanoRezistăm și la ParisRezist TorontoRezist WMW#REZISTENȚAȘtafeta Steagului Uniunii EuropeneUn Timbru pentru DreptateUmbrela Anticorupţie, ClujLista semnatarilor rămâne deschisă”.